Grünes Licht für neues Industriegebiet zwischen Torrox Costa und Torrox Pueblo

Neuer Impuls für die Entwicklung von Industrie- und Produktionsflächen in Torrox: Die letzte ordentliche Plenarsitzung des Rathauses hat einstimmig einen Vorschlag der PP-Regierungsmannschaft gebilligt, die Innovation des Allgemeinen Flächennutzungsplans (PGOU) in dem als La Boticaria bekannten Gebiet beiderseits der Regionalstraße A-7207, die von der Küste nach Torrox führt, durchzuführen. Auf diese Weise wird es zu einem branchenunabhängigen Entwicklungsgebiet, das eine industrielle Nutzung ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein altes Bestreben des Rathauses seit über einem Jahrzehnt.

Bürgermeister Óscar Medina (PP) betonte, dass «Torrox weiterhin in allen Bereichen in großem Tempo wächst und beim Bevölkerungswachstum in Andalusien an der Spitze steht, noch vor anderen Städten an der Costa del Sol wie Marbella, Estepona oder Benalmádena». Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik «haben wir in den letzten acht Jahren einen Bevölkerungszuwachs von 38,5 Prozent verzeichnet, wobei 5.815 neue Einwohner hinzukamen und die Zahl von 22.000 überschritten wurde».

Daher, so betonte Medina, «müssen wir vom Rathaus eine wirksame Antwort geben, um weiterhin ein geordnetes, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Wachstum zusammen mit unseren Anwohnern und Unternehmern zu ermöglichen und zu stärken». Wie es in dem Vorschlag heißt, soll der Sektor «an die Bedürfnisse des lokalen Wirtschaftswachstums» angepasst werden und mit «kommerziellen, Hotel- und tertiären Nutzungen im Allgemeinen» vereinbar sein.