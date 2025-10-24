Über 100 Personen zeigen historische Aufführung in den Straßen von Torrox

M. WÖRNER TORROX. Freitag, 24. Oktober 2025 Teilen

Über hundert Personen führen das Stück 'A lomos de la Barraca' zu Ehren des Dichters Federico García Lorca in den Straßen der Altstadt von Torrox auf. Die neue Produktion der Initiative 'A Toda Cultura' startet am 25. Oktober ab 19 Uhr auf der Plaza de San Roque, gefolgt von einem Rundgang durch das gesamte historische Zentrum mit Theater, Musik und Tanz an verschiedenen Stationen. Dies ist die vierte Show dieser Art, die zusammen mit dem Rathaus und den örtlichen Kulturvereinen organisiert wird.

An der Präsentation der Veranstaltung nahmen Vertreter der Vereine Vive la Música, Coros y Danzas de Torrox, Raíces Flamenco L&L, Theaterverein Torrox und Peña Flamenca La Bodega teil. Der Stadtrat für Kultur, Salvador Escudero, erklärte, dies sei «eine einzigartige Gelegenheit, unsere Stadt als großen Open-Air-Raum für darstellende Künste zu erleben». «Es ist eine sehr persönliche Art, Theater, Tanz und Musik auf die Straße zu bringen», fügte er hinzu. Der Stadtrat betonte, dass neben Mitgliedern all dieser Gruppen auch «Anwohner, Einzelpersonen und Freiwillige» an der Aufführung teilnehmen.

Eine Auseinandersetzung mit Lorcas Werk, eine Hommage an die weiblichen Protagonisten und eine Neuinterpretation von Lorcas 'Romancero Gitano' waren die zentralen Themen der drei vorherigen Straßenaufführungen. Diese vierte, 'A lomos de la Barraca', basiert auf der reisenden spanischen Universitätstheatergruppe, die von Eduardo Ugarte und Federico García Lorca koordiniert und geleitet wurde. La Barraca wurde 1931 zu Beginn der Zweiten Republik mit staatlicher Unterstützung gegründet und hatte das Ziel, klassisches spanisches Theater in kulturell schwache Gebiete der Iberischen Halbinsel zu bringen.