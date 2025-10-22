Vélez-Málaga als «Junge Gemeinde Andalusiens 2025» für ihr Engagement für die Jugend ausgezeichnet

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Vélez-Málaga hat die Auszeichnung «Junge Gemeinde Andalusiens 2025» erhalten, eine Anerkennung, die vom Andalusischen Jugendinstitut (IAJ) der andalusischen Regionalregierung im Rahmen der Andalusischen Jugendpreise 2025 verliehen wird und mit der lokale Einrichtungen ausgezeichnet werden, «die sich durch ihr Engagement, ihre Beharrlichkeit und ihre Ergebnisse bei der Förderung der öffentlichen Jugendpolitik auszeichnen».

Die Auszeichnung hebt die Arbeit der Jugendabteilung der Stadtverwaltung von Vélez-Málaga hervor, die in den letzten Jahren «ein partizipatives, innovatives und eng mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Jugendlichen verbundenes Modell der Stadtverwaltung» gefördert hat, so die IAJ. Die Bewerbung von Vélez-Málaga, die mit einer Studie und einer Ergebnisübersicht eingereicht wurde, umfasst die Arbeit zwischen 2024 und 2025, einem Zeitraum, in dem Dutzende von Programmen und Aktivitäten durchgeführt wurden, „von denen Tausende von Jugendlichen direkt profitiert haben«.

Zu den herausragendsten Initiativen zählen das Universitäts-Transportprogramm, das rund 800 Studenten bedient, die Beantragung des Europäischen Jugendausweises, Technologie- und außerschulische Camps mit Schulungen in Roblox und Unity sowie Familienschulen und Workshops in weiterführenden Schulen, die sich auf Sexualität, Gleichberechtigung, Vielfalt und Soft Skills konzentrieren.

Im Bereich Ausbildung und Unternehmertum hat das Rathaus Kurse für Rettungsschwimmer, Freizeitbetreuer, Lebensmittelverarbeiter, Mittagsbetreuer in Schulen, Pflanzenschutzausbildung und Tagungen für junge Unternehmer gefördert. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie Betania oder der Escuela Factor H die Überlassung von kommunalen Räumlichkeiten für Berufsberatung und Arbeitssuche ermöglicht, wie das Zweiparteien-Team aus PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga mitteilte.

Zahlreiche Exkursionen

Auch Freizeit und Erholung nehmen einen zentralen Platz im Jugendprogramm von Vélez-Málaga ein, mit Aktivitäten, die von Ausflügen nach Aventura Amazonia, Lobo Park oder El Torcal bis hin zu Erlebnissen wie Tauchen, Delfinbeobachtung oder symbolträchtigen Veranstaltungen wie dem Sommer 2025, der Noche en Vela, dem Mercadillo Friki Solidario oder dem Encuentro Comarcal de Corresponsales Juveniles (1. Regionales Treffen der Jugendkorrespondenten) reichen.

Die Stadträtin für Jugend, Lourdes Piña (PP), drückte ihren «Stolz» über diese Anerkennung aus und betonte, dass «diese Auszeichnung ein Ausdruck eines Verständnisses von Jugendpolitik ist, das auf Zuhören, Partizipation und der Schaffung echter Chancen für junge Menschen beruht». «In Vélez-Málaga arbeiten wir daran, dass sich die Jugendlichen als aktiver Teil der Gegenwart und als Protagonisten der Zukunft ihrer Stadt fühlen», fügte sie hinzu. Piña hob außerdem „das Engagement des Fachteams, der Jugendgruppen und aller Jugendlichen, die sich unseren Initiativen anschließen« hervor. «Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Begeisterung und Zusammenarbeit aller«, fügte sie hinzu.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), erklärte, dass «diese Anerkennung die großartige Arbeit, die im Bereich der Jugend geleistet wird, bestätigt». «Auf unsere jungen Menschen zu setzen, bedeutet, in die Zukunft von Vélez-Málaga zu investieren, und diese Auszeichnung ermutigt uns, weiterhin Räume, Programme und Möglichkeiten zu schaffen, die auf ihre Sorgen und Träume eingehen», so der Bürgermeister.

Mit dieser Auszeichnung festigt Vélez-Málaga „seine Position als eine der andalusischen Gemeinden, die sich am stärksten für ihre junge Bevölkerung engagieren, und zeigt, dass gut geplante, langfristig angelegte und auf Partizipation ausgerichtete Maßnahmen das beste Instrument sind, um eine Zukunft voller Talente, Gleichberechtigung und Chancen zu gestalten«. Die Auszeichnung wird am kommenden Freitag in Huelva überreicht, an der die vom Andalusischen Jugendinstitut ausgezeichneten Gemeinden, Persönlichkeiten und Gruppen teilnehmen werden.