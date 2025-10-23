Verfolgungsjagd der Polizei in Torre del Mar endet mit Beschlagnahme von 77 Kilo Marihuana

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Die Ortspolizei von Vélez-Málaga hat einen wichtigen Einsatz durchgeführt, bei dem nach einer Verfolgungsjagd in der Nacht zum Mittwoch im Ortsteil Torre del Mar mehr als 77 Kilo Marihuanaknospen beschlagnahmt worden sind.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr in der Avenida de Andalucía, als eine Streife, die Überwachungsarbeiten durchführte, einen Seat León beobachtete, der mit einem defekten Rücklicht und ohne Blinker unterwegs war. Als die Polizisten versuchten, den Wagen anzuhalten, flüchtete der Fahrer und es kam zu einer Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen von Torre del Mar, darunter Antonio Machado, Calle del Rio und San José de Calasanz.

Auf ihrer Flucht gefährdeten die Insassen des Fahrzeugs die Sicherheit von Passanten und ließen schließlich das Auto mitten auf der Straße stehen und flüchteten zu Fuß. Den Beamten gelang es, das Fahrzeug zu bergen, und sie entdeckten darin mehrere verdächtige Pakete, so dass sie es für eine gründlichere Untersuchung zum Polizeipräsidium brachten.

Bei der örtlichen Polizeidienststelle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug 67 hermetisch verschlossene Beutel mit Marihuanaknospen mit einem Gesamtgewicht von 77,135 Kilogramm enthielt, die in einer Basttasche und zwei großen Koffern verteilt waren. Das Fahrzeug und der beschlagnahmte Stoff wurden den Justizbehörden zur Verfügung gestellt.