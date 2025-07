Verursacherin des tödlichen Unfalls von Almayate hatte doppelt so viel Alkohol im Blut wie erlaubt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Die Fahrerin des Autos, das in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Almayate in der Gemeinde Vélez-Málaga mit einem Motorrad kollidierte, dessen Fahrer starb, hatte den doppelt so viel Alkoholgehalt in der Ausatemluft wie maximal erlaubt (0,25 Milligramm pro Liter), da sie bei den von der Guardia Civil nach dem Unfall durchgeführten Tests Werte von 0,54 und 0,6 aufwies, wie SUR bestätigen konnte.

Die 42-jährige Fahrerin befand sich mit ihrem sechsjährigen Sohn im Auto, als ihr Fahrzeug, ein BMW der Serie X1, aus unbekannten Gründen, die noch untersucht werden, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Motorrad mit dem Motorrad kollidierte, das von dem 30-jährigen Antonio Javier Gutiérrez Ramos aus Torre del Mar gefahren wurde, der praktisch auf der Stelle starb.

Der Unfallort bei Kilometer 268 der alten N-340, in der Nähe von Almayate, wurde schnell von Mitgliedern der örtlichen Polizei von Vélez-Málaga, der Guardia Civil und den Rettungsdiensten erreicht. Die Einsatzkräfte konnten trotz ihrer Bemühungen nichts tun, um das Leben des jungen Mannes aus Torre del Mar zu retten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, das Kind blieb bei dem brutalen Frontalzusammenstoß unverletzt.

Guardia Civil erweitert Untersuchungen

Wie SUR bestätigen konnte, ereignete sich der Unfall, nachdem das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Frau wurde von der Guardia Civil festgenommen und mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit wieder freigelassen. Das Gericht von Vélez-Málaga hat die Guardia Civil aufgefordert, die Untersuchungen zu erweitern, um herauszufinden, wie es zu dem Unfall mit dem tödlichen Ausgang des jungen Motorradfahrers kam.

Der Tod dieses jungen Motorradfahrers hat in Torre del Mar, wo er gut bekannt und beliebt war, einen großen Schock ausgelöst. Viele Beileidsbekundungen werden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Freunde und die Familie des Verstorbenen erwiesen ihm am Sonntagnachmittag am Leuchtturm von Torre del Mar die letzte Ehre. Sie stellten dort einen improvisierten «Altar» mit Dutzenden von Kerzen und Fotos zu seinem Gedenken auf.