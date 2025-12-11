Weihnachtskrippe auf dem Gipfel des Maroma aufgestellt

Eugenio Cabezas Canillas de Aceituno Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Der Beginn der Weihnachtszeit in der Axarquia ist wieder einmal auch vom höchsten Punkt der Provinz zu spüren. Der Bürgermeister von Canillas de Aceituno, Vicente Campos (PP), nahm zusammen mit drei Bergsteigern die Tradition wieder auf, auf den Gipfel des 2.069 Meter Berges La Maroma zu klettern, um dort eine kleine Weihnachtskrippe aufzustellen, die höchste in der Provinz Málaga, ein Brauch, der jedes Jahr mehr Anhänger unter Wanderern und Besuchern findet.

Die wichtigste Neuheit dieser Ausgabe ist, dass die auf dem Gipfel aufgestellte Krippe zum ersten Mal eine komplett renovierte Krippe mit Figuren ist, anstelle des Krippenspiels, das in den vergangenen Jahren von den Wanderern selbst aufgeführt wurde.

Der Bürgermeister stieg in Begleitung der Wanderer von der Wandergruppe Tercer Tiempo hinauf, die die Weihnachtskrippe auf dem Maroma seit Jahren am Leben erhält. «Wir wollten eine Krippe mit Figuren aufstellen, die den Bedingungen des Gipfels besser standhält und es mehr Besuchern ermöglicht, sie während der Feierlichkeiten zu sehen», erklärte Campos. «Der Geist bleibt derselbe: Wir wollen die Hoffnung, die Tradition und den Stolz, den wir für unseren Berg empfinden, teilen», fügte er hinzu.

Die Krippe ist auf das Tal ausgerichtet, mit dem imposanten Blick auf die Axarquia, die sich unter den Füßen derjenigen erstreckt, die den höchsten Punkt Málagas erreichen. Von dort aus wird die Weihnachtsszene zu einer Botschaft der Einheit, der Hoffnung und der Sorge um die Umwelt. «Wir bitten alle Besucher, den Berg zu respektieren und sich an der Krippe zu erfreuen, ohne ihre Umgebung zu verändern», erinnerte der Bürgermeister. Mit der nun installierten Krippe ist La Maroma wieder zu einem der einzigartigsten Orte geworden, an denen man Weihnachten in der Provinz erleben kann.

Es sei daran erinnert, dass Canillas de Aceituno mit seinen gerade einmal 1.800 registrierten Einwohnern auch im Jahr 2025 zu Weihnachten Recycling in Kunst verwandelt, wie SUR am vergangenen Samstag veröffentlichte. Die Gemeinde wird ihre Straßen, Plätze und Denkmäler wieder mit Dekorationen schmücken, die von den Einwohnern aus Flaschen, Verschlüssen und anderen recycelten Materialien hergestellt wurden.