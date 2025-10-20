«Wir wollen lesen»: Einwohner von Chilches demonstrieren für die Eröffnung der Bibliothek

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Mit Plakaten, auf denen Botschaften wie «Wir wollen lesen» oder «Lesen ist Kultur» zu sehen waren, demonstrierten am Freitagnachmittag rund dreißig Einwohner von Chilches und anderen Ortsteilen von Vélez-Málaga, wie Benajarafe, vor den Türen der Bibliothek in Chilches, um gegen die Schließung der Einrichtung «seit mehr als einem Jahr» wegen Personalmangels zu protestieren.

Die Bewohner, die in der Vereinigung Pueblo de Benajarafe y Chilches organisiert sind, fordern, dass die Zweiparteienregierung aus PP und GIPMTM das nötige Personal zur Verfügung stellt, damit die Bibliothek das ganze Jahr über geöffnet bleiben kann. «Der Service ist sehr unregelmäßig und wird nur von Hausmeistern angeboten, die keine Bücher verleihen können», beklagte Olga Rodríguez, die Sprecherin der Nachbarschaftsgruppe.

Für die Nachbarschaftsvereinigung «ist Chilches ein Dorf, das zur Großgemeinde Vélez-Málaga gehört, wo die Gemeinderäte Ministergehälter beziehen, wo es kein Pardon gibt, wenn es um Feste und kostenlose Veranstaltungen für alle geht, wo millionenschwere Arbeiten durchgeführt werden, die nur dazu dienen, das Ego der Politiker zu füttern, da die Nachbarn weder darum gebeten haben noch eine Notwendigkeit sehen». «Und dennoch wird Chilches nicht einmal von öffentlichen Verkehrsmitteln bedient, es gibt keinen Bibliotheksdienst, der symbolträchtige alte Bahnhof liegt in Trümmern und das Projekt der Sekundärschule bringt auch niemanden um den Schlaf», sagten sie. Die Nachbarn machten bereits im Juni gegen die Schließung der Bibliothek in Chilches mobil.

«Verbesserungsarbeiten»

Rodríguez erklärte gegenüber Sur, dass sich das Problem der zeitweiligen Schließungen auch in der Bibliothek von Benajarafe wiederhole und man in den kommenden Wochen eine Mobilisierung plane. Die drei oppositionellen PSOE-Stadträte nahmen ebenfalls an dem Protest teil. Ihr Sprecher, Víctor González, vertrat die Ansicht, dass «der Zugang zu Kultur und Lesen ein Recht ist, das wir garantieren müssen und das über der mangelnden Verwaltung durch das Rathaus stehen sollte».

Quellen aus dem Zweiparteien-Regierungsteam haben dieser Zeitung geantwortet, dass in den letzten Monaten verschiedene Arbeiten durchgeführt wurden, um die Ausstattung der Bibliotheken in Chilches und Triana zu verbessern, und dass sie das Verwaltungsverfahren abschließen, um diese Bibliotheken mit festem Personal auszustatten. «Die Hausmeister können die Bibliotheken öffnen und schließen, aber sie können keine Bücher ausleihen. Diese Stellen wurden ausgeschrieben und wenn sie besetzt sind, werden die Bibliotheken geöffnet, die Schließung ist vorübergehend», fügten sie hinzu.