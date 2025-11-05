Benalmádena wird seine sieben Aussichtspunkte renovieren und erweitern und einen weiteren schaffen

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat beschlossen, die sieben Aussichtspunkte an der Küste der Gemeinde zu renovieren und einen weiteren zu schaffen. Bei fünf davon beschränkt sich der Plan der Stadtverwaltung auf eine Renovierung, während zwei renoviert und erweitert werden und ein achter geschaffen wird, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wie die Aussichtspunkte aussehen werden, wie diese beiden Erweiterungen gestaltet werden und wo sich der achte Aussichtspunkt befinden wird, von dem aus man die Aussicht auf die Küste von Benalmádena genießen kann, sind Details, die derzeit noch nicht bekannt sind, da der Plan noch nicht endgültig festgelegt ist. Mit der Umsetzung wird das Unternehmen Inaser Ingeniería y Servicios Avanzados SLP beauftragt, das den Zuschlag für die Ausschreibung der Stadtverwaltung zur Ausarbeitung des Projekts erhalten hat. Das Unternehmen erhält etwas mehr als 18.000 Euro und muss das Projekt innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsunterzeichnung ausarbeiten.

„Dieses Projekt wird den Fahrplan für die zukünftigen Maßnahmen vorgeben, mit denen wir zweifellos den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg fortsetzen werden, das touristische Angebot von Benalmádena und seinen Stränden zu erweitern und zu verbessern sowie wichtige Infrastrukturen unserer Stadt zu modernisieren«, erklärte Bürgermeister Juan Antonio Lara.

Bekannt ist jedoch, dass die acht Aussichtspunkte mit Stadtmobiliar, Beleuchtung, Begrünung und entsprechender Bewässerung ausgestattet werden.

Lara erinnerte an das Projekt zur Schaffung von Kanälen für die Bewässerung der Grünflächen entlang der gesamten Küste mit wiederaufbereitetem Wasser und hob die Verbesserungen an den Stränden hervor, darunter die Installation von Betonstegen, die Erneuerung der Beschilderung und die Erweiterung der behindertengerechten Badebereiche. „Wir schauen auf unsere Küste und analysieren stets mögliche Verbesserungen«, betonte er.