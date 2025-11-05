Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Einer der Aussichtspunkte an der Küste von Benalmádena. SUR
Tourismus

Benalmádena wird seine sieben Aussichtspunkte renovieren und erweitern und einen weiteren schaffen

Die Stadtverwaltung beauftragt die Ausarbeitung des Projekts, um die Maßnahmen zu definieren

José Carlos García

Benalmádena

Mittwoch, 5. November 2025

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat beschlossen, die sieben Aussichtspunkte an der Küste der Gemeinde zu renovieren und einen weiteren zu schaffen. Bei fünf davon beschränkt sich der Plan der Stadtverwaltung auf eine Renovierung, während zwei renoviert und erweitert werden und ein achter geschaffen wird, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wie die Aussichtspunkte aussehen werden, wie diese beiden Erweiterungen gestaltet werden und wo sich der achte Aussichtspunkt befinden wird, von dem aus man die Aussicht auf die Küste von Benalmádena genießen kann, sind Details, die derzeit noch nicht bekannt sind, da der Plan noch nicht endgültig festgelegt ist. Mit der Umsetzung wird das Unternehmen Inaser Ingeniería y Servicios Avanzados SLP beauftragt, das den Zuschlag für die Ausschreibung der Stadtverwaltung zur Ausarbeitung des Projekts erhalten hat. Das Unternehmen erhält etwas mehr als 18.000 Euro und muss das Projekt innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsunterzeichnung ausarbeiten.

„Dieses Projekt wird den Fahrplan für die zukünftigen Maßnahmen vorgeben, mit denen wir zweifellos den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg fortsetzen werden, das touristische Angebot von Benalmádena und seinen Stränden zu erweitern und zu verbessern sowie wichtige Infrastrukturen unserer Stadt zu modernisieren«, erklärte Bürgermeister Juan Antonio Lara.

Bekannt ist jedoch, dass die acht Aussichtspunkte mit Stadtmobiliar, Beleuchtung, Begrünung und entsprechender Bewässerung ausgestattet werden.

Lara erinnerte an das Projekt zur Schaffung von Kanälen für die Bewässerung der Grünflächen entlang der gesamten Küste mit wiederaufbereitetem Wasser und hob die Verbesserungen an den Stränden hervor, darunter die Installation von Betonstegen, die Erneuerung der Beschilderung und die Erweiterung der behindertengerechten Badebereiche. „Wir schauen auf unsere Küste und analysieren stets mögliche Verbesserungen«, betonte er.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Ferraris» im Mittelmeer: Die Schnellboote der Schmuggler
  2. 2 Regierungskrise in Spanien: Katalanische Separatisten für Bruch mit Pedro Sánchez
  3. 3 Real Madrid dank Mbappé-Toren gegen FC Valencia weiter unangefochten vorn
  4. 4 27 Jagdhunde sterben qualvoll auf Fähre nach Mallorca
  5. 5 Wut, Verlust und das Erwachsenwerden in einer zerrissenen Familie: Zwei Brüder finden bei Neonazis so etwas wie Freundschaft
  6. 6 Kontrollierte Brandrodung in der Gegend des Hippodroms von Mijas am 4. November
  7. 7 Sagrada Família in Barcelona löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm ab
  8. 8 Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real Madrid auf den Fersen
  9. 9 Sieben interessante Fakten über die Muskateller-Rosine aus Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Benalmádena wird seine sieben Aussichtspunkte renovieren und erweitern und einen weiteren schaffen

Benalmádena wird seine sieben Aussichtspunkte renovieren und erweitern und einen weiteren schaffen