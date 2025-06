Dampfschiff Willow: Bergungsarbeiten im Hafen von Benalmádena sind in vollem Gange

Lorena Cádiz Benalmádena Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Das Dampfschiff Willow, das zwischen 1927 und 1945 auf dem Mississippi fuhr und ab Ende der 90er Jahre in Benalmádena vor Anker lag, wo es als Restaurant und Diskotehk diente, wird nun engültig den Hafen des spanischen Touristenortes verlassen, nachdem ein Sturm 2019 das mythischen Schiff bereits halb versenkt hatte. Ein 60-Tonnen-Kran hat in den vergangenen Tagen und Wochen Bug und Heck der Willow aus dem Wasser gezogen. Das war keine leichte Aufgabe. Das Heck wog 55 Tonnen und der Bug 45 Tonnen. Insgesamt handelt es sich um hundert Tonnen Metall, die in demselben Bereich des Hafens in Stücke zersägt werden, der seit Beginn der Demontage der Willow in den ersten Februartagen letzten Jahres für diese Arbeiten abgesperrt und reserviert ist.

Mit diesem Schritt befindet sich die Demontage der Willow in der Endphase, auch wenn die zentralen Teile des Schiffes, «etwa sechs weitere Teile», noch aus dem Wasser geholt werden müssen, so der für den Hafen zuständige Stadtrat José Luis Bergillos.

«Die Arbeiten sind etwas kompliziert, daher hoffen wir, in den nächsten zwei Wochen jede Woche drei Stücke zu entfernen und dann den Grund auszubaggern, damit der Anlegsplatz bis Ende Juni wieder genutzt werden kann», so Bergillos.

«Nach Jahren des Wartens und der Rechtsstreitigkeiten hat diese Regierung geschafft, was andere nicht geschafft haben: die Normalität wiederherzustellen und einen der besten Yachthäfen Europas wieder zum Leben zu erwecken», sagte der Bürgermeister von Benalmádena, Juan Antonio Lara, in den sozialen Netzwerken. Er versicherte, dass die für die Abwrackung getätigten Investitionen (mehr als 300.000 Euro) «nicht nur eine Gefahr für unsere Gewässer beseitigen, sondern auch einen wirtschaftlichen Aufschwung für unseren Hafen mit der Wiederherstellung von 19 Liegeplätzen und etwa 100.000 Euro an neuen jährlichen Einnahmen darstellen».

Versunken und baufällig

Es sei daran erinnert, dass im März 2019 ein Sturm das mythische Dampfschiff Willow halb versenkt hat. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Fahrt auf dem Mississippi gebaute Schiff liegt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Puerto Marina und diente in dieser Zeit als Diskothek, Restaurant und sogar als illegales Bordell. Bevor es aufgrund des Sturms sank, befand es sich aufgrund mangelnder Wartung bereits in einem offensichtlichen Zustand des Verfalls.