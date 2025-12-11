Torremolinos eröffnet seine Weihnachtskrippe an einem neuen Standort

Tony Bryant Torremolinos Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Torremolinos hat seine städtische Krippe eingeweiht, die erstmals nicht im Rathaus, sondern im Gemeindezentrum Isabel Manoja zu sehen ist. An der Eröffnung der Krippe nahmen Bürgermeisterin Margarita del Cid sowie Mitglieder der Stadtverwaltung, der Bruderschaften und der Pfarrgemeinden teil.

Den Segen spendete Pfarrer Antonio Jesús Jiménez Sánchez von der Kirche Madre del Buen Consejo. Für musikalische Unterhaltung sorgten der Chor San Miguel, der Chor der Bruderschaft El Rocío von Torremolinos und die Seelsorgegruppe Calvario.

Die Aufstellung der Krippe wurde von Freiwilligen der Bruderschaft El Rocío in Torremolinos und der Bruderschaft Carmen de la Carihuela und des Pfarrvereins San Juan durchgeführt.

„Wir sollten uns daran erinnern, für die Liebe einzustehen – die Liebe zu unseren Nächsten, zu denen, die neben uns stehen, und auch zu denen, denen wir gegenüberstehen. Das bedeutet Respekt für jeden, ungeachtet unserer Unterschiede, und die Verteidigung der Werte, die wir als freie Gesellschaft aufgebaut haben«, sagte die Bürgermeisterin bei der Einweihungszeremonie.

Sie betonte außerdem, dass dies „Momente sind, um zusammenzukommen und Zeit mit unseren Lieben zu verbringen und derer zu gedenken, die nicht mehr unter uns sind, deren Andenken und Vermächtnis aber weiterleben«.

„Weihnachten ist ein katholisches Fest, das uns an die Bedeutung des friedlichen Zusammenlebens und des Wunsches nach einer besseren Welt erinnert, in der niemand zurückgelassen wird. Diese Werte können wir in vielen Bereichen unseres Lebens, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, anwenden. Und ich möchte Sie demütig dazu ermutigen. Denn alles, was wir aus Liebe und Respekt für andere tun, wird uns zu besseren Menschen machen«, schloss sie.

Die Weihnachtskrippe kann bis zum 5. Januar von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 13.30 Uhr und von 17 Uhr bis 20 Uhr besucht werden.