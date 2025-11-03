Drei Drogendealer verurteilt: Mann drei Tage lang festgehalten und Lösegeld gefordert für eine Schuld von 50 Euro

Irene Quirante Málaga Montag, 3. November 2025 Teilen

Eine dreitägige Entführung wegen einer Schuld von 50 Euro. Das Provinzgericht von Málaga hat einen Vater und seinen Sohn sowie einen dritten Angeklagten verurteilt, weil sie einen Mann in ihrer Wohnung festgehalten hatten, nachdem sie herausgefunden hatten, dass er kein Geld mehr hatte, um ihnen die Drogen zu bezahlen, die sie ihm gegeben hatten. Während der Gefangenschaft erhielt das Opfer Schläge, und die Entführer schickten Fotos an Verwandte, auf denen sie dem Opfer ein Schinkenmesser an den Hals hileten, um 1.000 Euro für die Freilassung des Mannes zu verlangen.

Nach der Aussage des Opfers erlebte er einen Alptraum, der seinen Ursprung in einer Schuld von 50 Euro hatte. Laut dem Urteil, zu dem SUR Zugang hatte, ereigneten sich die Ereignisse im April 2022. Der Mann war mit einem Freund für ein paar Tage nach Málaga gefahren, der nach seinen Angaben mit all seinen Habseligkeiten verschwand. Er entdeckte dies, nachdem er im Haus seiner Entführer gewesen war, denen er Geld schuldete für die Drogen die sie ihm geliefert hatten.

Der Mann kehrte später in die Wohnung zurück und erklärte, dass er ausgeraubt worden sei. Daraufhin sagten ihm die Drogendealer, dass er die Wohnung erst verlassen könne, wenn er seine Schulden bezahlt habe. Dies war der Beginn ihres Leidensweges, der vom 11. April bis zum 14. April dauerte.

Lediglich 1.000 Euro Lösegeld gefordert

Während dieser drei Tage, so das Landgericht, erhielt er Schläge, hauptsächlich von den beiden jüngeren Angeklagten, die sein Gesicht und einen Teil seines Körpers mit blauen Flecken übersäten. In gegenseitigem Einvernehmen nahmen die drei Angeklagten Kontakt zu seinen Brüdern auf, von denen Lösegeld verlangten. Der Betrag wurde nach und nach erhöht, bis der Preis für die Freilassung des Opfers auf 1.000 Euro festgesetzt wurde.

Um die Angehörigen des Opfers einzuschüchtern, schickten sie ihnen Fotos und Videos, auf denen der Mann mit einem blauen Auge oder mit einem Schinkenmesser am Hals zu sehen ist. Außerdem erhielten sie zahlreiche Telefonanrufe, in denen die Drogendealer erklärten, dass das Opfer nicht lebend herauskommen würde, wenn sie nicht zahlen würden.

Das Opfer wurde drei Tage später von der Nationalpolizei befreit, nachdem einer der Brüder des Opfers die Entführung angezeigt hatte. Neben der Verhaftung der drei Personen wurden auch das Telefon, mit dem das Lösegeld gefordert wurde, und das Messer, das sie fotografiert hatten, um Druck auf die Familie auszuüben, beschlagnahmt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die drei Personen ein Verbrechen der Entführung nach Absprache zur Erlangung eines unrechtmäßigen Vorteils sowie ein Verbrechen der leichten Körperverletzung begangen haben. Dem Urteil zufolge müssen sie für die unrechtmäßige Freiheitsberaubung eine siebenjährige Haftstrafe verbüßen und für die Verletzungen eine Geldstrafe von rund 360 Euro sowie eine Entschädigung in Höhe von 3.300 Euro zahlen.