Drei Unfälle erschweren den Verkehr auf der A-7 in Rincon, Ciudad Jardin und Calahonda

Drei Verkehrsunfälle erschwerten heute früh den Verkehr auf der A-7 in der Provinz Málaga an drei verschiedenen Stellen: in Calahonda, in Mijas, in Richtung Marbella; in Rincón de la Victoria, in Richtung Málaga, und schließlich im Tunnel von San José, in Ciudad Jardín in der Stadt Málaga, wo es zu einem Zusammenstoß von mindestens fünf Fahrzeugen kam.

Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale ereignete sich der erste Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gegen 7 Uhr morgens bei Kilometer 1031 in Calahonda und verursachte einen Stau von mindestens 5 Kilometern Länge in Richtung Cádiz.

Nach Angaben der andalusischen Katastrophenschutzbehörde (EMA) wurde der an dem Unfall beteiligte Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß möglicherweise verletzt. Die Guardia Civil und Krankenwagenbesatzungen waren vor Ort. Gegen 8.30 Uhr herrschte in dem Gebiet noch zähfließender Verkehr, aber um 9 Uhr war die Straße wieder normal befahrbar.

Verkehrsstaus am Mittwoch in Ciudad Jardín.

Andererseits kam es gegen 7.30 Uhr auf der A-7 bei Kilometer 970 in Richtung Málaga auf Höhe von Rincón de la Victoria zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Dieser Unfall, bei dem offenbar niemand verletzt wurde, führte dazu, dass eine Fahrspur gesperrt werden musste und sich der Verkehr auf mindestens viereinhalb Kilometern staute. Die Guardia Civil traf ebenfalls an der Unfallstelle ein. Gegen 9 Uhr war die Fahrbahn immer noch gesperrt, obwohl der Verkehr nur auf einer Länge von einem Kilometer behindert worden war.

Massenkarambolage in Ciudad Jardín

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr bei Kilometer 982 der A-7 im Tunnel von San José in Ciudad Jardín nach einer Massenkarambolage zwischen mehreren Fahrzeugen. Dieser Vorfall verursachte nach Angaben des Verkehrsdienstes mindestens 3 Kilometer Stau in Richtung Marbella. Die Fahrzeuge wurden bald von der Straße entfernt, aber gegen 8.30 Uhr kam es immer noch zu Staus. Kurz vor 9 Uhr normalisierte sich die Verkehrssituation wieder.