Archivbild von Feuerwehrleuten aus Málaga. SUR
Brände

Eine Frau und ein Mann bei zwei Bränden in Rincón de la Victoria und Málaga verletzt

Der eine entstand in einer Küche, der andere auf der Terrasse einer Wohnung in der Stadt Málaga

SUR

Málaga

Mittwoch, 19. November 2025

Bei zwei Hausbränden, die sich gestern Abend in Rincón de la Victoria und Málaga ereigneten, haben sich eine Frau und ein Mann Verbrennungen und Rauchverletzungen zugezogen. Dies berichtete die andalusische Notfallagentur, die dem Ministerium für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle der Junta de Andalucía unterstellt ist.

Der erste Vorfall ereignete sich gestern gegen 22.10 Uhr, als bei der Telefonnummer ein Anruf über einen Brand in einer Küche einging. Nach Angaben des Melders hatte eine Pfanne in einem Gebäude in der Calle Zuloaga in Rincón de la Victoria Feuer gefangen. Der zweite Vorfall ereignete sich Stunden später, gegen 1.30 Uhr, als mehrere Nachbarn den Notruf über einen Brand auf der Terrasse einer Wohnung in der Calle Joselito in Málaga alarmierten.

Die Leitstelle aktivierte die Feuerwehr, den Rettungsdienst 061, die örtliche Polizei, die Nationalpolizei und die Guardia Civil. Das medizinische Personal, das beide Fälle behandelte, bestätigte, dass im ersten Fall eine 20-jährige Frau in das Krankenhaus Carlos Haya und im zweiten Fall ein 38-jähriger Mann mit Verbrennungen in das Hospital Clínico gebracht wurde.

