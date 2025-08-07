Arbeiten am Küstenweg wegen einheimischer Vegetation eingestellt

EMMA PÉREZ-ROMERA ESTEPONA. Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Die Arbeiten am Küstenweg an den Dünen von Matas Verdes, dem einzigen Dünengebiet im Gemeindegebiet von Estepona, sind seit dem 1. Juli eingestellt. Ein Umweltbeauftragter der Regionalregierung hatte nach einem Anruf von Anwohnern die Einstellung der Erdarbeiten und die weitere Entfernung der Vegetation anordnet.

Nach Angaben des Umweltbeauftragten zerstörten die mit schweren Maschinen begonnenen Arbeiten «die Primärdüne, einen geschützten natürlichen Lebensraum von großem ökologischen Wert, und verstößt damit gegen die Umweltauflagen zum Schutz des Gebiets».

Darüber hinaus «wurde einheimische Vegetation entfernt, darunter die Strandkamille, eine Art, deren Schneiden, Entfernen oder Beschädigen in geschützten Pflanzenbeständen oder einzigartigen Lebensräumen verboten ist», und es wird außerdem «das Fehlen von Maßnahmen zur Eindämmung von Trampeln und Befahren in Dünengebieten festgestellt, die ausdrücklich in der Ausführungsphase empfohlen wurden. Das stellt einen Verstoß gegen das Kriterium der minimalen Eingriffe dar, das in den Berichten über die Bewirtschaftung der natürlichen Umwelt und der Küstenverwaltung enthalten ist».

Abschließend heißt es in dem Protokoll des Mitarbeiters: «Die laufenden Arbeiten sind nicht genehmigt, da die Genehmigung am 27. Oktober 2023 ungültig wurde und es keine spätere Entscheidung oder Bearbeitung der Konzession gibt.»

Quellen der Delegation der Regionalregierung in Málaga bestätigten gegenüber SUR, dass «tatsächlich die Umweltbehörden alarmiert wurden, die sich vor Ort begaben, die Arbeiten einstellten und nun Ermittlungen laufen», und betonten, dass «die Trassenführung des Küstenwegs in diesem Abschnitt dem Schutz der Dünen dient». Der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, ist derselben Meinung und versicherte in der Plenarsitzung im Juli, dass «der beste Weg, die Dünen von Matas Verdes zu schützen, der Bau des Küstenwegs ist».

Sowohl die PSOE als auch Vox betonten, dass «die Regionalregierung um den rechtlichen Schutz der Dünen gebeten werden muss und die Stadtverwaltung den Teil des Grundstücks, der sich in Privatbesitz befindet, zurückerwerben muss, damit er Teil des Naturerbes von Estepona wird».

Von der Stadtverwaltung konsultierte Quellen versichern schließlich, dass «die Arbeiten erst wieder aufgenommen werden, wenn die Regionaldelegation für Nachhaltigkeit und Umwelt die vorhandene Flora bewertet und die erforderlichen Schutz-, Korrektur- oder Wiederherstellungsmaßnahmen vorgeschlagen hat».