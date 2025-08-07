Gesundheitszentrum von Casares wieder geöffnet

Emma Pérez-Romera Casares Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Das Gesundheitszentrum von Casares ist seit dem gestrigen Mittwoch wieder in Betrieg, nachdem der dort beschäftigte Arzt wieder seine Arbeit aufgenommen hat und der andalusische Gesundheitsdienst zusätzlich einen zweiten Arzt angestellt hat, der bis zum 31. August unter Vertrag steht.

Die ärztliche Versorgung ist damit werktags von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 15 Uhr gewährleistet, nachdem dieser Dienst anderthalb Monate lang nur eingeschränkt angeboten werden konnte und die Sprechstunden nur am Dienstag und Donnerstag stattfanden und mit dem Gesundheitszentrum von San Luis de Sabinillas geteilt wurden.

Ab September wird ein Ersatzarzt gesucht, falls der aktuell eingesetzte Arzt nicht weiter tätig sein will oder kann.

Am 23. Juli versammelten sich rund dreihundert Einwohner vor der Klinik, um für eine angemessene medizinische Versorgung zu demonstrieren. Unter dem Motto „Unsere Stadt verdient Gesundheit und Wohlbefinden« forderten sie eine durchgehende Betreuung an allen Werktagen. Während der Kundgebung wurden auch Unterschriften gesammelt und an der zuständigen Stelle eine Beschwerde eingereicht.

Auch bei der letzten Stadtratsversammlung am 31. Juli wurde einstimmig ein Antrag verabschiedet. Der Stadtrat verurteilte die angespannte Lage der Gesundheitsversorgung und forderte die andalusische Landesregierung auf, «dringend Maßnahmen zu ergreifen, um einen medizinischen Dienst und eine öffentliche, würdige und gerechte Gesundheitsversorgung für die Einwohner von Casares zu gewährleisten».