Stadtverwaltung von Estepona beginnt mit dem letzten Abschnitt des Küstenwegs in Matas Verdes

Eine der Brücken der Senda Litoral in Estepona.

Emma Pérez-Romera Estepona Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Estepona steht vor dem letzten Abschnitt des vor mehr als einem Jahrzehnt begonnenen Makroprojekts zur Schaffung eines Korridors, der es ermöglichen wird, die gesamte Küstenlinie der Gemeinde zu Fuß zu erkunden, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Sinne hat sie bereits die Verfahren für die fünf verbleibenden Abschnitte vorangetrieben, um diese großartige Infrastruktur in ihrer Gesamtheit zu vollenden.

Nachdem bereits 95 Prozent der Gesamtstrecke fertiggestellt sind, hat das Rathaus diese Woche mit dem Bau des Abschnitts zwischen Playa Baños und Matas Verdes begonnen. Dieser 575 Meter lange Holzsteg wird sich zwischen der Avenida de La Playa im Westen und der Marriott-Anlage Playa Andaluza erstrecken. Er wird auch eine Verbindung zu den Küstengebieten Punta de Baños-Casasasola und dem Strand Saladillo herstellen. Insgesamt werden 578.758 Euro in dieses Projekt investiert.

Gleichzeitig berichtet die Stadtverwaltung, dass sie bereits an den Projekten für zwei weitere neue Abschnitte arbeitet. Dabei handelt es sich um die Erweiterung des Fußgängerwegs in den Gebieten Bahía Dorada im Westen und Atalaya im Osten. Für den Abschnitt in Bahía Dorada liegen bereits die entsprechenden Genehmigungen der andalusischen Landesregierung vor, und die Küstenbehörde hat das vorläufige Projekt vorgelegt. Das endgültige Projekt wird derzeit ausgearbeitet. Im Gebiet von Isdabe Atalaya, das zum Abschnitt 15 des Gemeindeprojekts gehört, wurden alle Unterlagen eingereicht, und die Genehmigungen stehen noch aus.

Die beiden anderen verbleibenden Abschnitte entsprechen den Gebieten Guadalmina Baja-Casasasola (Abschnitt 16) und Costa Natura (Abschnitt 35). Im ersten Fall hat die Abteilung für Nachhaltigkeit und Umwelt der andalusischen Regionalregierung einen positiven Bericht über das eingereichte kommunale Projekt abgegeben. Was Costa Natura betrifft, so befindet sich das Projekt für den Bau des Küstenkorridors in der Entwurfsphase.

Noch fünf Abschnitte fehlen

«Mit diesen fünf Abschnitten wird angesichts des Umfangs und der Komplexität des Projekts eines der ehrgeizigsten Projekte der derzeitigen Stadtverwaltung, das seit mehr als einem Jahrzehnt in Arbeit ist, abgeschlossen», heißt es aus der Stadtverwaltung.

Für Bürgermeister José María García Urbano «ist es wichtig, den Wert dieser nachhaltigen Stadtentwicklungsinitiative hervorzuheben, die dazu geführt hat, dass dieser Küstenabschnitt erhalten bleibt und zu einer neuen touristischen Attraktion für die Gemeinde wird», sagte er. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass der Bau eines großen Fußgängerkorridors, der die gesamte Küste von Estepona verbindet, ein Projekt ist, an dem seit 2011 gearbeitet wird und das «eine der strategischen Initiativen ist, die zu Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeister festgelegt wurden».

Der Küstenpfad ist derzeit zu 95 Prozent fertiggestellt und verbindet auf dem Gemeindegebiet von Estepona 21 Kilometer Küstenlinie miteinander. Um den Küstenkorridor von Estepona instand zu setzen, mussten bis zu 17 große Holzbrücken installiert werden, um die Flüsse und Bäche entlang der Strecke zu überqueren. Der Küstenweg ist inzwischen zu einem Muss für Sportler, Spaziergänger und Radfahrer geworden, aber auch für viele Spaziergänger mit Hunden