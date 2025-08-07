Befahrbare Furt durch das Flussbett des Guadalmansa verbindet Cancelada mit mehreren Siedlungen in Estepona

Emma Pérez-Romera Estepona Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat eine neue betonioerte Furt über den Fluss Guadalmansa für den Verkehr freigegeben, die den Weiler Cancelada mit den Siedlungen Las Joyas, La Resina und Selwo verbindet. Laut Bürgermeister José María García Urbano ist das Ziel dieser Furt, den Anwohnern dieser Siedlungen unnötige Fahrten über die Autobahn A7 zu ersparen.

«Die betonierte Furt ist sicherer als der vorher existirende Feldweg und kann fast das ganze Jahr über genutzt werden, da der Fluss Guadalmansa nur sporadisch in Zeiten starker und lang anhaltender Regenfälle Wasser führt», heißt es aus der Gemeinde.

Die Furt wurde über eine Strecke von 134 Metern Länge und sechs Metern Breite angelegt. Dabei kamen verstärkte Betonplatten auf einem verdichteten Untergrund zum Einsatz. Die Bauarbeiten umfassten das Ausheben des neuen Fahrwegs im Flussbett sowie die Anbindung an die bestehende Straßen durch seitliche Rampen an beiden Ufern.

«Durch diese Maßnahme wird die Abflusskapazität des bestehenden öffentlichen Wasserlaufs nicht beeinträchtigt, da das Gefälle der neuen asphaltierten Straße an die natürliche Form des Bachlaufs angepasst wurde, ohne die Durchflussmenge zu verringern oder Hindernisse im Wasserlauf zu schaffen», so der Bürgermeister.

Abschließend wurden Markierungen und Schilder angebracht, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Beschilderung gibt an, wann die Furt befahrbar ist und wann sie, insbesondere bei Regenwetter, für den Verkehr gesperrt ist.