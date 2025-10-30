Hausbesetzer setzte nach Streit «sein» Haus in Estepona in Brand: acht Jahre Gefängnis

Irene Quirante Estepona Donnerstag, 30. Oktober 2025 Teilen

Das Provinzgericht von Málaga hat einen Mann verurteilt, weil er versucht hatte, das Haus, in dem er als Hausbesetzer in Estepona lebte, in Brand zu setzen, nachdem es in einer Bar zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Nachbarn gekommen war. Nach dem Urteil, das SUR vorliegt, muss er wegen Brandstiftung und Bedrohung acht Jahre und neun Monate im Gefängnis verbringen.

Der Vorfall ereignete sich am 21. Februar 2024 gegen 21 Uhr, als er ein Sofa und verschiedene Gegenstände, die er am Eingang des Hauses aufgestellt hatte, in Brand setzte, was «eine ernste Situation für die Bewohner der angrenzenden Häuser» verursachte, da die Häuser durch das Obergeschoss verbunden waren und dasselbe Dach hatten.

Die Nachbarn reagierten schnell und versuchten, die Flammen mit Hilfe mehrerer Feuerlöscher zu löschen, aber sie taten auch ihr Bestes, um den Beschuldigten aus der Zone fernzuhalten. Als der Mann sah, dass die Nachbarn versuchten, das Feuer zu löschen, zündete er einige Lumpen und Pappstücke als Fackeln an, um das Feuer im Inneren des Hauses zu verbreiten.

Der Vorfall führte zum Einschreiten der Feuerwehr der Provinz sowie des medizinischen Dienstes 061. Lokale und nationale Polizeibeamte trafen ebenfalls ein und verhafteten den Verdächtigen, einen 40-jährigen Mann marokkanischer Herkunft, der sich in einer irregulären administrativen Situation befand.

Morddrohungen gegen einen Kellner

Dem Urteil zufolge war der Angeklagte einige Stunden zuvor aus einer Bar in der Nähe des Hauses, das er besetzt hatte, verwiesen worden, weil er die Kundschaft gestört hatte. Daraufhin begann er, sowohl die Nachbarn als auch den Angestellten zu bedrohen, dem er versicherte, dass er ihn umbringen und das Geschäft in Brand setzen würde. Nach einiger Zeit kehrte er mit einer Kette mit einer Metallkugel in das Geschäft zurück.

Der Eigentümer und der Geschäftsführer des begaben sich in das Lokal, nachdem sie von den Drohungen erfahren hatten, die bei dem Angestellten ein Gefühl der Unruhe und des Unbehagens ausgelöst hatten. Der Angeklagte begab sich erneut in das Lokal und sprach diesmal den Inhaber an, dem er zwei Pistolen zeigte - es ist nicht bekannt, ob es sich um echte oder simulierte Pistolen handelte - und drohte, er werde «seinen Kellner umbringen».

Obwohl der Angeklagte versuchte, seine Beteiligung an dem Brand zu bestreiten, in dem er andeutete, dass das Feuer von den Nachbarn selbst gelegt worden sei, war das Gericht der Ansicht, dass der Sachverhalt unter anderem durch die Zeugenaussagen der Betroffenen und der verschiedenen Arbeiter, die eingriffen, ordnungsgemäß bestätigt worden war.

Für die Drohungen wurde er zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt, für die Brandstiftung zu sieben Jahren und sechs Monaten. Darüber hinaus wurde er aus dem spanischen Hoheitsgebiet ausgewiesen und mit einem zehnjährigen Einreiseverbot belegt, sobald er den dritten Grad erreicht oder eine Entlassung unter Auflagen erhält.