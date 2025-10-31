Einbruchsserie von Alhaurín de la Torre aufgeklärt - argentisches Paar festgenommen

Bild der Videoüberwachungskameras in der Nähe eines der Häuser, in die in La Alquería eingebrochen wurde.

Die Guardia Civil hat im Rahmen der Operation «Bars» einen Mann und eine Frau als Verdächtige bei einer Reihe von Haus- und Landhauseinbrüchen in Alhaurín de la Torre festgenommen.

Die Festgenommenen waren im März mit einem Touristenvisum nach Spanien gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die befragten Quellen erklärten gegenüber SUR, dass es sich um einen Argentinier und eine Argentinierin handelt, denen Raubüberfälle im Viertel La Alquería vorgeworfen werden. Dort hatten diese Einbrüche in diesem Sommer zu einer großen sozialen Unruhe geführt. Bei einem dieser Einbrüche wurden die Täter von Videoüberwachungskameras gefilmt, bevor sie das Grundstück betraten. In der Wohnung angekommen, konsumierten sie nach Angaben des Opfers Sekt und Bier, die sie im Kühlschrank fanden, bevor sie mit ihrer Beute abzogen.

Die Guardia Civil spricht derzeit von 17 Raubüberfällen in verschiedenen Teilen der Gemeinde und beschreibt, dass die Täter, die über eine dreimonatige Aufenthaltsgenehmigung verfügten, die Gegend vorher auskundschafteten, um die Ziele auszuwählen. Diese Informationen decken sich mit den Aussagen von Opfern von Wohnungseinbrüchen in La Alquería, die Nachbarschaftspatrouillen bildeten und sich gegenseitig über WhatsApp vor verdächtigen Personen warnten und auf diese Weise die Anwesenheit einer Frau bemerken konnten, die sich an strategischen Orten aufhielt, als würde sie Wache halten.

Um sich in Alhaurín de la Torre zu bewegen, benutzten die Täter nach Angaben der Guardia Civil gemietete Fahrzeuge. Sobald das zu überfallende Haus ausgekundschftet war, verschafften sie sich Zugang zu den Grundstücken, indem sie die Umfassungsmauern überkletterten und die Gitterstäbe der Grundstücksumzäunung mit einer hydraulischen Schere durchschnitten.

Beute im Wert von 14.000 Euro gemacht

Die bei den Überfällen erbeuteten Bargeldbeträge wurden über eine Firma, die das Senden und Empfangen von Geld anbietet, in ihr Herkunftsland geschickt. Die Menge an Bargeld, Schmuck und anderen hochwertigen Gegenständen, die sie erbeuten konnten, beläuft sich auf 14.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die Diebe wenige Minuten vor einem erneuten Raubüberfall auf eine Villa in Alhaurín de la Torre abgefangen. Die Beamten fesselten sie nicht nur, sondern beschlagnahmten auch das Fahrzeug, in dem sie unterwegs waren, und die bei der Begehung der Straftaten verwendeten Werkzeuge. Beide hatten die Absicht, das Land nach Ablauf ihrer Visa zu verlassen, wurden aber dank der Arbeit der Ermittler auf frischer Tat ertappt. Die Festgenommenen wurden dem Gericht Nr. 6 in Málaga zur Verfügung gestellt, das ihre Inhaftierung anordnete.