Fuente de Piedra lockt Besucher mit sympathischen Flamingos zum Anfassen

Fuente de Piedra Samstag, 7. Juni 2025

Die Ankunft der Flamingos in Fuente de Piedra ist wie jedes Jahr der Beginn eines Naturschauspiels, das auf der Iberischen Halbinsel seinesgleichen sucht. Doch dieses Mal geht die Anwesenheit der fazinierenden Vögel weit über die berühmte Lagune von Fuente de Piedra hinaus. Seit einigen Tagen hat sich das Stadtzentrum von Fuente de Piedra in ein Freilichtmuseum mit einer Reihe von lebensgroßen Figuren vermenschlichter Flamingos verwandelt, die Einheimische und Besucher gleichermaßen durch ihre Originalität, ihren Realismus und ihre Verspieltheit überraschen. Einige der Skulpturen erreichen eine Höhe von fast zwei Metern.

Die von der Gemeindeverwaltung unter dem Namen «Pá flamenco mi pueblo» (frei: Wenn du Flamingos sehen willst, komm in mein Dorf) geförderte Initiative zielt darauf ab, den Tourismus anzukurbeln und den Besuchern von Fuente de Piedra noch mehr zu bieten. Die Anziehungskraft der Lagune und ihrer Vogelwelt, die als größte Flamingokolonie der gesamten Halbinsel gilt, zieht jedes Jahr unzählige Besucher an.

Die Route durch den Ort ist als thematische Tour konzipiert, die nicht nur visuell beeindrucken soll, sondern auch ein Spiel für die ganze Familie sein kann. Jede der ausgestellten Figuren enthält einen Buchstaben, und die Herausforderung besteht darin, das geheime Wort zu finden, das sich aus der Zusammenstellung aller Figuren ergibt. Wer es entschlüsselt, kann die Lösung im Fremdenverkehrsbüro einreichen, um an einer Verlosung teilzunehmen.

Typische Szenen

Jeder Flamingo stellt eine typische Szene dar, die direkt mit Traditionen, Ereignissen oder herausragenden Persönlichkeiten von Fuente de Piedra verbunden ist. Die Route beginnt in der Avenida de Andalucía, wo sich der Flamingo Explorer befindet. Diese Figur, die zwei kleine Küken beobachtet, erinnert an die Beringung der Vögel, die jeden Sommer in der Lagune durchgeführt wird. Dank der ergiebigen Regenfälle im Frühjahr herrschen in diesem Jahr wieder optimale Bedingungen für die natürliche Entwicklung des Feuchtgebiets.

Vor dem Rathausgebäude steht ein weiterer Flamenco, dessen Kleid das Abzeichen trägt, das Fuente de Piedra als Pueblo Mágico de España, als magisches Dorf, auszeichnet. Ganz in der Nähe liegt der Flamenco-Motorradfahrer in den Startlöchern, der mit seiner Vespa das traditionelle Motorradrennen symbolisiert, eine der beliebtesten Veranstaltungen des Sommerfestes Ende Juli.

Auf der Plaza de la Constitución befindet sich neben dem Brunnen eine weitere Figur, mit der sich Besucher gern fotografieren. Noch fotogener ist das Flamingo-Pärchen an der Ecke zur Calle Juan Carlos I, das seine Hälse zu einem Herz verflochten hat: Es sind Los Enamorados - die Verliebten.

Auch der Flamenco Cocinero in Kochmontur bei der Zubereitung der traditionellen «porra majá», einer Brot-Tomaten-Paste, darf nicht fehlen. Es handelt sich um ein typisches Rezept der Gemeinde, das bei Volksfesten sehr präsent ist.

Im Parque 25 de Noviembre schließlich steht ein liebenswertes Flamingo-Großvater-Paar und ganz in der Nähe des Lagunen-Besucherzentrums scheint der Flamenco-Sportler seine Betrachter für ihren Einsatz beim Flamingo-Rundgang zu loben.