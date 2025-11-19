Neues Einkaufszentrum mit Lidl-Supermarkt in Alhaurín de la Torre soll am 27. November öffnen

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Dreizehn Monate nach dem Beginn der Bauarbeiten, die im Oktober 2024 begannen, hat das neue Einkaufszentrum von Alhaurín de la Torre an der Avenida Finca Taralpe nun einen Termin für die Eröffnung für die Öffentlichkeit. Projektträger ist das Unternehmen López Real Inversiones 21, das im Juni letzten Jahres die Genehmigung der Gemeindeverwaltung für dieses Projekt im Wert von 3,6 Millionen Euro auf einer Fläche von 5.618 Quadratmetern erhalten hat.

Das neue Einkaufszentrum mit 160 Parkplätzen wird Lidl und drei weitere Geschäfte der Ketten Rossman, Tedi und Tiendanimal umfassen, wie Bürgermeister Joaquín Villanova ausführte. Er kündigte an, dass am 27. November eine familienfreundliche Eröffnungsfeier stattfinden wird, an der Vertreter des Bauträgers selbst, der Ketten und des Rathauses teilnehmen werden, die die verschiedenen Einrichtungen besichtigen werden, wobei ein Schokoladensnack mit Churros serviert wird und es Hüpfburgen für die Kleinen geben wird.

Das neue Fachmarktzentrum ist L-förmig und besteht aus vier Geschäften, von denen das größte 2.560 Quadratmeter und die anderen drei 699, 598 bzw. 415 Quadratmeter groß sind. Die Parkplätze befinden sich im Freien und sind mit Sonnenschirmen auf einer Fläche von 1.270 Quadratmetern ausgestattet.

Der Stadtrat kündigt auch Fortschritte bei der Eröffnung von Carreforur und Decathlon im Ortsteil Santa Clara an.

Das Unternehmen, das hinter dieser Operation steht, wirbt auch für die Renovierung des Marbell Centers in Marbella, für die es 25 Millionen Euro zur Verfügung hat, und für das künftige Einkaufszentrum in El Mayorazgo, neben Colinas del Limonar in Málaga, für das etwas mehr als 8 Millionen Euro vorgesehen sind.

Das Gemeindeoberhaupt, das das Engagement der Unternehmen in Alhaurín de la Torre als Formel für die «Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft» begrüßte, kündigte auch an, dass die Vorverfahren für den Bau eines Carrefour mit weiteren Räumlichkeiten im östlichen Bereich in Santa Clara fortgeschritten sind und dass in der Nähe dieser großen Fläche die Ansiedlung einer der Filialen der Sportkette Decathlon geplant ist.