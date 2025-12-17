Luxus-Tourismusprojekt der Kategorie Clamping in Alhaurín de la Torre geplant

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Ein 12.900 Quadratmeter großes Grundstück in der Gegend von Las Camaretas ist der ausgewählte Standort für ein neues Tourismusprojekt in Alhaurín de la Torre, eine Unterkunft der Kategorie Glamping (glamouröses Camping oder Luxus-Camping), die als „ökologisch und hochwertig« präsentiert wird, und Platz für 26 Gäste bietet und laut den Projektträgern zum Entspannen, zum Genuss der Natur und zum Abschalten einladen soll.

Die Entwicklung zielt darauf ab, die bestehende Architektur zu respektieren, allerdings mit einigen Änderungen, wie z. B. der Ausstattung des Parkplatzbereichs mit Photovoltaik-Überdachungen oder der Erweiterung der Räumlichkeiten, um eine Bar und einen Speisesaal zu schaffen, der auch als Gesellschaftsraum dient. Der Komplex wird über einen Swimmingpool, einen Gemüsegarten und einen Rückzugsort für „Mindfulness« verfügen und die Idee eines Aussichtspunkts beibehalten, wie er derzeit auf dem Grundstück vorhanden ist.

Die geplanten Unterkünfte umfassen ein Haus mit Platz für 10 Personen und 8 bioklimatische Pavillons für jeweils zwei Personen, die an die Umgebung angepasst sind und Lösungen bieten, die ihre Energieeffizienz gewährleisten, wie z. B. die Lage im Schatten der Bäume oder Details wie Ladestationen für E-Bikes sowie eine Beleuchtung der Umgebung, die die Lichtverschmutzung verringert. Darüber hinaus werden drei dieser Pavillons über einen kleinen Pool verfügen.

450.000 Euro Geplante Investition für das von Encandele S.L. geförderte Projekt.

Was die Umweltauswirkungen dieses Vorhabens angeht, so sollen diese so weit wie möglich reduziert werden. Daher wird neben der Nutzung von Solarenergie für die Stromversorgung auch die Nutzung von Regenwasser gefördert, um die verschiedenen einheimischen Pflanzenarten, die bereits auf dem Gelände wachsen, sowie neu gepflanzte Arten zu bewässern.

Der Gemeinderat hat im Juli grünes Licht für diese Initiative gegeben und sie für gemeinnützig erklärt. Das Glamping-Projekt wird den Namen Paloverde Luxury Lodges tragen und wird von der Firma Encandele S. L. gefördert, die rund 450.000 Euro investieren und 10 Arbeitsplätze schaffen wird.

Die Frist für die Arbeiten beträgt 6 Monate, sobald die Baugenehmigung vorliegt, und maximal 30 Tage, um mit den Arbeiten zu beginnen, sobald die städtische Genehmigung erteilt wurde. Die Stadtverwaltung erhält eine Ausgleichszahlung von 45.000 Euro.

Zwei Hotels in der Stadt geplant

Ebenfalls im Mai dieses Jahres unterstützte das Unternehmen zwei städtebauliche Neuerungen des Gesamtplans, die den Bau von zwei Hotels in der Gemeinde mit insgesamt rund zweihundert Betten ermöglichen werden.

Von den angekündigten Einrichtungen wird das Hotel mit der größten Kapazität, etwa 150 Betten, in der Nähe des Industriegebiets liegen, wo ein weiteres Gewerbe- und Unternehmensgebiet geplant ist. Das andere Hotel, dessen Verwaltungsverfahren parallel läuft, wird in Peralta liegen und Platz für etwa 60 Gäste bieten.

Nach Schätzungen der Stadtverwaltung dürfte die Zahl der Betten das Defizit der Gemeinde bei der Unterbringung von Geschäftsreisenden und Wochenendgästen, die Sport- und Kulturveranstaltungen besuchen, ausgleichen.