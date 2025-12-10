Umweltgenehmigung für die Ansiedlung von Carrefour im Osten von Alhaurín de la Torre

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Die Ansiedlung neuer Unternehmen im Osten von Alhaurín de la Torre nimmt Gestalt an. Dort plant die Stadtverwaltung den Bau einer Sporthalle, die seit Ende November über eine direkte Anbindung an die Autobahn A-7 verfügt, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen wurden, die die alte Trasse der sogenannten Carretera de la Vía nutzen, wodurch der Engpass auf der A-404 vermieden wird.

Der Stadtrat hat über den Gemeinderat eine bedingte Umweltgenehmigung für das Projekt der Firma Gestora Comercial Hipersol, S.L. zum Bau eines Einkaufszentrums in diesem Teil des Stadtgebiets erteilt.

Der Komplex auf einem 13.877 Quadratmeter großen Grundstück an der Avenida Santa Clara wird einen Carrefour-Hypermarkt, Geschäftsräume und eine zweistöckige Tiefgarage umfassen.

Die vorgelegten Berichte kommen zu dem Schluss, dass das Gebäude keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Umwelt haben wird, sofern die festgelegten Korrektur- und Präventivmaßnahmen in Bezug auf Lärm, Staub, Abfall, Energieverbrauch und Verkehr eingehalten werden.

Die Sachverständigen haben außerdem festgestellt, dass keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten sind, obwohl eine strenge Kontrolle der Bewässerungs- und Kühlsysteme erforderlich ist, um Legionellen vorzubeugen. Während der öffentlichen Auslegungsfrist dieses Bauvorhabens wurden keine Einwände von Privatpersonen oder Behörden erhoben, sodass das Verfahren normal fortgesetzt werden konnte.

Aus sozioökonomischer Sicht sieht das Projekt die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine Verbesserung des Einzelhandelsangebots und der Parkmöglichkeiten vor, was einen Aufschwung für diesen Teil der Gemeinde bedeuten wird.

Gewerbegebiet eröffent

Am 27. November fand die offizielle Eröffnung des neuen Gewerbeparks statt, bevor der Park am nächsten Tag für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Park liegt im Westen des Stadtgebiets und wurde mit einer Investition von 15 Millionen Euro errichtet. Er umfasst vier Betreiber und bietet 50 Arbeitsplätze. Lidl, Rossmann, Tiendanimal und Tedi sind die Marken, die sich nach einer von der Gruppe López Real Inversiones vorangetriebenen Transaktion auf dem Gelände an der Avenida Finca Taralpe niedergelassen haben.

Die Bauarbeiten dauerten etwas mehr als ein Jahr und ermöglichten die Errichtung von vier Geschäften, darunter der Supermarkt, der mit 2.560 Quadratmetern das größte ist, und die drei anderen mit 699, 598 und 412 Quadratmetern, mit etwa zweihundert Parkplätzen.