Neues Einkaufszentrum mit Lidl-Supermarkt in Alhaurín de la Torre eröffnet

Der Lidl-Betriebsleiter in Andalusien, der Bürgermeister und der Chef von López Real Inversiones im neuen Supermarkt. J. R. C.

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Freitag, 28. November 2025

Das Taralpe-Einkaufszentrum ist am heutigen 28. November während der Geschäftszeiten für das Publikum geöffnet worden. In diesem Gewerbegebiet, in Pinos de Alhaurín, haben sich Lidl, Rossmann, Tedi und Tiendanimal niedergelassen. Insgesamt hat dieses von der Grupo López Real Inversiones geförderte Projekt eine Investition von rund 15 Millionen Euro erfordert und 50 Arbeitsplätze geschaffen, wie Pablo Pacheco, Einzelhandelsdirektor dieses Unternehmens, hervorhob.

Ein Jahr Bauzeit

Die Arbeiten in diesem Gewerbegebiet wurden in etwas mehr als einem Jahr durchgeführt und ermöglichten den Bau von vier Gebäuden, von denen der Supermarkt mit einer Fläche von 2.560 Quadratmetern das größte Geschäft ist, während die anderen drei 699, 598 und 412 Quadratmeter groß sind. Das Zentrum verfügt über etwa zweihundert Parkplätze.

An der Eröffnungszeremonie am Donnerstag nahm auch der Bürgermeister Joaquín Villanova teil, der die unternehmerische Initiative lobte, weil sie „die lokale Wirtschaft ankurbelt, Arbeitsplätze schafft und das kommerzielle Angebot der Gemeinde stärkt«.

José Luis López Fernández, der Geschäftsführer des Bauträgers, hob die Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung hervor, die alle vorbereitenden Formalitäten für die Bauarbeiten erleichtert habe, und kündigte weitere Investitionen in der Gemeinde sowie die Absicht an, dass die von ihm geleitete Stiftung mit Gruppen aus Alhaurín zusammenarbeiten werde.

Jesús Toro, der Betriebsleiter von Lidl in Andalusien, bezifferte das Budget für die Eröffnung der zweiten Filiale in Alhaurín de la Torre auf 3,2 Millionen, womit sich die Gesamtzahl der Filialen in Málaga auf mehr als dreißig erhöht. Die neue Filiale beschäftigt 25 Mitarbeiter, verfügt über eine Verkaufsfläche von 1.530 Quadratmetern und wird über Solarzellen mit Strom versorgt.

Rossmann hat in Alhaurín de la Torre seine zweite Filiale in der Provinz Málaga eröffnet. Diese Kette ist auf Drogerie-, Parfüm-, Kosmetik-, Körperpflege- und Babyartikel spezialisiert. Tiendanimal bietet Produkte für Hunde, Katzen und andere Haustiere an, während Tedi auf Schreibwaren, Kunsthandwerk, Dekoration, Wohnen, Party, Spielzeug und Trends spezialisiert ist.