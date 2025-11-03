78-Jährige stirbt nach brutalem Angriff eines anderen Insassen in einem Seniorenheim in Málaga

Irene Quirante Málaga Montag, 3. November 2025 Teilen

Eine 78-jährige Frau ist am Sonntag im Krankenheus gestorben, nachdem sie Tage zuvor in einem Pflegeheim in Málagas Stadtteil Cerrado de Calderón zusammengeschlagen worden war. Bei dem Täter handelt es sich um einen 66-jährigen Insassen des Heims, der an einer sehr fortgeschrittenen Altersdemenz leidet.

Die Ereignisse ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober in der Residenz Caser. Offenbar stand ein Bewohner in der Nacht auf, betrat das Zimmer, in dem das Opfer schlief, und griff es mit großer Gewalt an. Polizeiquellen bestätigten, dass der Mann am nächsten Tag wegen Körperverletzung verhaftet wurde.

Die Frau, die an Alzheimer litt, wurde aufgrund ihrer Verletzungen in einem sehr ernsten Zustand in die Universitätsklinik von Málaga gebracht. Den Angaben des Krankenhauses zufolge wurde sie mit einem gebrochenen Kiefer und Prellungen am Hals sowie verschiedenen Traumata eingeliefert. Am nächsten Tag wurde sie in das Krankenhaus Vithas Malaga verlegt, wo sie schließlich am Sonntagmittag verstarb.

Diese Zeitung hat versucht, mit der Seniorenresidenz Kontakt aufzunehmen, was bisher jedoch nicht gelungen ist. Es war nicht das erste Mal, dass der 66-Jährige in den letzten Wochen andere Bewohner angegriffen hat, wie Mitarbeiter des Heims gegenüber den Polizeibehörden erklärten. Bei einer früheren Gelegenheit wurde er verhaftet, kehrte jedoch nach seiner Entlassung in die Einrichtung zurück, da er an einer diagnostizierten Krankheit leidet.