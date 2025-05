Deutsches Technologie-Networking-Treffen im PTA Málaga war ein voller Erfolg

Die Teilnemer des Treffens am Montag.

SDA Málaga Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Ein voller Erfolg war das erste Deutsche Technologie-Networking-Treffen im Unternehmenspark PTA in Málaga, das das deutsche Wirtschaftsforum Andalusien und der PTA gemeinsam am Montag veranstaltet hatten. Mehr als 30 deutsche Unternehmer waren zu dem Trefffen im Gebäude Pepe Pérez gekommen und konnten sich in Anwesenheit des deutschen Konsuls Franko Stritt über das duale Ausbildungsangebot mit der Fokussierung auf die Digitalisierung von Unternehmen der Madrid German Business School FEDA und der Dualen Europäischen Wirtschaftsakademie EWA informieren und sich danach über gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten austauschen.