Die Feria von Málaga - Alles, was Sie über das große Stadtfest wissen müssen

Die Einwohner von Málaga zählen bereits die Tage bis zu ihrem großen Sommerfest, der Feria 2025, die vom 16. bis 23. August stattfinden wird. Eine Veranstaltung, die Hunderttausende von Menschen, Einheimische und Ausländer, in Málaga zusammenbringt und die zwei große Bühnen hat, den Festplatz Real de Cortijo de Torres und das historische Zentrum selbst. Auf der Feria ist Platz für alles, von musikalischen Darbietungen bis hin zu Sportveranstaltungen, einschließlich des historischen Umzugs, des Feuerwerks und der Eröffnungsrede. In diesem Leitfaden finden Sie alle nützlichen Informationen, die Sie brauchen, um die Feria von Málaga zu genießen, wie z. B. Verkehrsmittel, Fahrpläne, Stände, das Plakat und das Programm der Veranstaltungen.

Die Verordnung: Vorschriften über Zugang, Alkoholkonsum und Öffnungszeiten

Die neue Verordnung über die Feria enthält zahlreiche Neuerungen in Bezug auf die Organisation der Veranstaltung und die Regeln des Zusammenlebens. Sie verbietet generell den Konsum von alkoholischen Getränken sowohl im historischen Zentrum als auch im Real de Cortijo de Torres außerhalb der Einrichtungen, lässt aber die Möglichkeit offen, einige spezifische Bereiche zu genehmigen. Sie verbietet auch den Verkauf von Alkohol zum Verzehr außerhalb von Lokalen und das Anbieten von alkoholischen Getränken an Straßenständen. Mit der neuen Verordnung erhalten die «casetas» auch die Befugnis, das Recht auf Einlass zu bestimmen. Was die Öffnungszeiten betrifft, so müssen die Stände an allen Festtagen ab 14.00 Uhr geöffnet sein und können ihre Tätigkeit täglich zwischen 2.00 und 6.00 Uhr beenden, außer an Feiertagen und am Vorabend von Feiertagen, wo sie ihre Öffnungszeiten bis 7 Uhr verlängern können.

Das Plakat: «Aires de Málaga

Aires de Málaga«, entworfen von der in Málaga geborenen Sara González Ruiz, ist das Plakat für die Messe Málaga 2025. Dieses Werk ist der Gewinner des Wettbewerbs, der im Rahmen eines von der Abteilung für Feste der Stadtverwaltung geförderten partizipativen Verfahrens durchgeführt wurde.

Der Schriftsteller Javier Castillo wird die Eröffnungsrede auf der Messe halten.

Der Schriftsteller Javier Castillo wird die Feria de Málaga ausrufen und damit den Startschuss für die Feierlichkeiten geben. Am 16. August wird Castillo die Nachfolge von El Kanka antreten und wird der 37. Stadtausrufer seit der Gründung dieser Veranstaltung im Jahr 1987 sein. Der in Málaga geborene Schriftsteller ist heute einer der meistgelesenen Autoren der Weltliteratur, wo er mit 'El día que se perdió la cordura' (Der Tag, an dem die Vernunft verloren ging) debütierte. Sein Stil zeichnet sich durch einen flotten Rhythmus, komplexe Handlungen und die Fähigkeit aus, den Leser von der ersten bis zur letzten Seite seiner Bücher in Atem zu halten, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden und in Dutzenden von Ländern gelesen werden.

Sport auf der Feria

In den Tagen der Feria ist Zeit für alles, auch für sportliche Aktivitäten. Die Stadtverwaltung von Málaga hat über die Sportabteilung eine neue Ausgabe von «Sport auf der Feria 2025» geplant, die in diesem Jahr den Nachtlauf «Espeto Beach Running» am Strand von La Misericordia, ein Pickleball-Turnier und eine «Jugger»-Ausstellung umfasst, eine neue Mannschaftsdisziplin, die Rugby mit Fechten kombiniert.

Zeitplan der Feria im Zentrum

Das Regierungsteam hat über die Gemeindeverwaltung als Endzeit für die Aktivitäten in der Altstadt auf 18 Uhr festgelegt. Die Anfangszeit wurde nicht festgelegt, obwohl die übliche Zeit für die Straßenunterhaltung und die verschiedenen Bühnen 13 Uhr ist.

Musikalische Darbietungen

In diesem Jahr werden auf dem großen Augustfest mehr als 200 kostenlose musikalische und künstlerische Darbietungen im Auditorium und auf den verschiedenen Bühnen der städtischen Flamenco- und Copla-Stände, der Kindermesse, der Verdiales-Stände, der Folklorebühne von Málaga und des Reitsportzentrums geboten. Camela, Merche und Chambao sind einige der Künstler, die auf der diesjährigen Messe auftreten werden.

Toñi Moreno, der Bannerträger

Der Moderator wird die Fahne Málagas bei der Wallfahrt am Samstag, den 16. August tragen, bei der die Tradition des Hissens der Fahne neben der Statue des Marqués de Larios wieder aufgenommen wird. Der Journalist aus Cádiz wird von einer Prozession begleitet, die aus mehr als dreißig Pferdekutschen, Reitern und Pilgern besteht. Die Prozession beginnt um 11 Uhr am Rathaus und endet an der Wallfahrtskirche Nuestra Señora de la Victoria.