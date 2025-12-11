Drei Jahre Gefängnis für Harpunen-Angriff in Málaga

Irene Quirante Málaga Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Das Provinzgericht von Málaga hat einen Mann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, der einen anderen Mann mit einem ausziehbaren Schlagstock angegriffen und das Opfer außerdem mit einer Harpune bedroht hatte. Laut dem Urteil, das SUR vorliegt, ereigneten sich die Vorfälle im Dezember vor zwei Jahren, als das Opfer ein Haus in Málaga aufsuchte, um eine Schuld im Zusammenhang mit dem Drogenhandel zu begleichen.

Dem Urteil zufolge schlug der Angeklagte den Mann, nachdem er ihm erlaubt hatte, das Haus zu betreten, mehrmals mit einem ausziehbaren Knüppel, so dass das Opfer zu Boden stürzte. Um ihn an der Flucht zu hindern, fesselte der Angeklagte ihn und sagte ihm zur Einschüchterung, dass er ihn töten und seine Leiche in den Wald bringen werde, wenn er daran denke, ihn wegen seiner illegalen Aktivitäten anzuzeigen.

Im Zuge dieser Drohungen wurde das Opfer weiter geschlagen. Er wurde erst einige Zeit später freigelassen, nachdem der Angeklagte sicher war, dass er ihm große Angst eingeflößt hatte, indem er ihn sogar mit einer Harpune bedrohte. Die Bedingung für seine Freilassung war, dass er ihn nicht bei der Polizei anzeigt, aber der Mann hatte so viel Angst um sein Leben, dass er den Vorfall schließlich bei der Polizei anzeigte.

Antibiotika gegen Prellungen nötig

Das Opfer erlitt durch die Schläge einen Bruch des oberen und äußeren Knochens der linken Augenhöhle sowie Schürfungen am Arm und Prellungen am Gesäß, die mit Antibiotika und entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden mussten. Dem Urteil zufolge erklärte der Angeklagte nach seiner Festnahme vor den Beamten, dass er das Opfer mit einer Schusswaffe töten werde.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei in seiner Wohnung die ausziehbare Waffe, die bei dem Überfall verwendet wurde, obwohl es sich um eine für Privatpersonen verbotene Waffe handelt, sowie zwei Bögen mit Pfeilen. Außerdem fanden sie unter einem Sessel 18 Stück Kokain, deren Wert auf dem illegalen Markt rund 1.200 Euro betrug.

Denkfähigkeit war beeinträchtigt

Der Angreifer räumte die Tat in der Verhandlung ein, nachdem er sich mit der Staatsanwaltschaft darauf geeinigt hatte, dass er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss einer Substanz stand, so dass seine Willens- und Denkfähigkeit teilweise beeinträchtigt war. Bei der Festsetzung des beantragten Strafmaßes wurde auch berücksichtigt, dass er bereits eine gesetzliche Entschädigungsleistung für das Opfer erbracht hatte.

Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren (eineinhalb Jahre wegen Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit, sechs Monate wegen Nötigung und ein weiteres Jahr wegen illegalen Waffenbesitzes) sowie zu einer Geldstrafe von insgesamt rund 3.100 Euro für den Handel mit Substanzen, für die leichten Verletzungen und für die Bedrohungen verurteilt. Das Urteil ist nun rechtskräftig.