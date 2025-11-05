Drei neue Geschäfte im McArthurGlen Designer Outlet eröffnet - Drei weitere sollen vor Jahresende folgen

Juan Soto Málaga Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Das McArthurglen Designer Outlet baut sein kommerzielles Angebot für die Weihnachtssaison weiter aus. Das Luxusmarken-Einkaufszentrum, das sich neben dem Einkaufs- und Freizeitzentrum Plaza Mayor befindet, hat gerade drei neue Geschäfte hinzugefügt, mit denen es erneut eine 100%ige Auslastung erreicht hat: Blue Banana, Aristocrazy und Christmas The Original. Diese neuen Geschäfte gesellen sich zu den bereits angekündigten Beatriz Furest, Villeroy & Boch und New Era, die vor Jahresende eröffnet werden sollen.

Blue Banana ist bekannt als die Sweatshirt-Marke der Generation Z. Die in Madrid ansässige Modemarke wurde 2016 gegründet und hat sich auf den Verkauf von Abenteuer- und Naturkleidung spezialisiert. Die Marke mit dem charakteristischen X als Logo zeichnet sich durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit aus. Sie ist ein Pionier in Sachen Kohlenstoffnegativität und verwendet nachhaltige Materialien für ihre Kleidungsstücke.

Aristocrazy ist eine spanische Schmuckmarke, die 2010 von der Familie Suárez gegründet wurde und ein neues Konzept für hochwertigen handgefertigten Schmuck entwickelt. In ihren Geschäften bieten sie einzigartige Designs mit edlen Materialien wie Sterlingsilber und Gold für Männer und Frauen an.

Das jüngste ist Christmas The Original, ein Geschäft, das personalisierte Weihnachtsdekorationen verkauft, das bereits eröffnet hat und vorübergehend bis Mitte Januar besucht werden kann. Das italienische Unternehmen hat sich in der Havaianas-Filiale niedergelassen, die ihre Türen wieder öffnen wird, sobald dieser Pop-up vorbei ist.

Der Direktor des Zentrums, Javier Mendizábal, begrüßte die Ankunft der neuen Marken, da sie «das Einkaufserlebnis der Besucher bereichern» und gleichzeitig die Positionierung des Zentrums als «einzigartiges Referenzziel an der Costa del Sol, das Mode, Lifestyle, Gastronomie und Freizeit in einem einzigartigen Umfeld vereint», stärken.

Mendizabal erinnerte daran, dass diese Marken zu den fünf anderen hinzukommen, die in diesem Jahr im Einkaufszentrum unter großem Beifall der Kunden ihre Türen geöffnet haben. Es handelt sich um Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman und Geox.