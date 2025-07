Große Militärschau mit Kriegsschiffen und Kriegsflugzeugen am Strand von Málaga

Europa Press Málaga Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Am 8. Juli ab 11 Uhr wird es am Strand La Malagueta in Málaga eine Schau der spanischen Armada geben, bei dem ein Geiselrettungsszenario simuliert werden soll. Gezeigt wird dabei eine amphibische Landung, bei der Kriegsschiffe, Schnellboote, Landungsfahrzeuge, Schwimmpanzer, Landungstruppen, Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt sind.

Bei der simulierten Landung werden auch das Flaggschiff der Marine «Juan Carlos I» und das Schiff «Galicia» anwesend sein, die vom Strand aus zu sehen sein werden.

Die teilnehmenden Einheiten haben gerade einen Einsatz im Atlantik und im Mittelmeer als Teil der Expeditionskampfgruppe 'Daedalus 25' beendet. Zuvor hatten sie gemeinsame Aktivitäten mit dem Heer und der Luftwaffe sowie kombinierte Aktivitäten mit Portugal, Frankreich, der Slowakei, Kroatien, Rumänien und Italien durchgeführt.