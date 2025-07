Junger Mann wegen Vergewaltigung der 18-jährigen Schwester seines Freundes in Málaga verhaftet

María José Díaz Alcalá Málaga Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat in der Stadt Málaga einen 21-jährigen Mann verhaftet, der die 18-jährige Schwester seines Freundes sexuell missbraucht haben soll, als diese nach der Rückkehr von einer Party schlief. Das Opfer suchte das Krankenhaus Materno Infantil auf, nachdem es ihrem Bruder erzählt hatte, was passiert war, und beschloss, den Vorfall zu melden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 13. Juli. Als die junge Frau in die Notaufnahme kam hat das Krankenhaus den Gerichtsmediziner für die entsprechende Untersuchung angefordert und die Sicherheitskräfte alarmiert.

Beamte der Nationalen Polizei begaben sich ins Krankenhaus, um der jungen Frau zu helfen, die angab, von einem Freund ihres Bruders sexuell missbraucht worden zu sein, was zur Einleitung einer Untersuchung führte, die noch am selben Tag mit der Verhaftung des Verdächtigen endete.

Die junge Frau war in der Nacht zuvor mit Freunden ausgegangen. In den frühen Morgenstunden beschloss die kleine Gruppe, in der Wohnung der beiden Geschwister zu schlafen. Dort kam es dann zu dem sexuellen Übergriff. Nach der Schilderung des Opfers wachte die junge Frau plötzlich auf, und bemerkte, dass der jetzt Festgenommende auf ihr lag, ohne dass sie dafür ihre Zustimmung gegeben hatte.

Dem Mädchen gelang es, aus dem Zimmer zu fliehen, ihrem Bruder zu erzählen, was passiert war, und dessen Empfehlungen zu folgen: ein medizinisches Zentrum aufzusuchen und den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen. Die Nationalpolizei hat bestätigt, dass der mutmaßliche Vergewaltiger noch am selben Nachmittag festgenommen und am Donnerstagnachmittag der zuständigen Justizbehörde übergeben wurde.