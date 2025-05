Málaga, erste Station eines Wettbewerbs für die beste Tortilla Spaniens

Juan Soto Málaga Samstag, 31. Mai 2025 Compartir

Mit oder ohne Zwiebeln, nicht ganz durchgebraten oder mit gestocktem Ei? Die Einwohner von Málaga werden die Gelegenheit haben, die großen Fragen rund um eines der repräsentativsten Gerichte der spanischen Gastronomie zu beantworten und zu entscheiden, wie die perfekte Tortilla de Patatas aussehen sollte. Die Provinzhauptstadt wird die erste Station des Tortilla-Wettbewerbs zur Wahl des besten spanischen Kartoffelomeletts sein.

Von 13. bis 22. Juni findet im Hafen von Málaga die erste Runde des Festivals «The Best Tortilla 2025» statt, an der zehn der besten Restaurants der nationalen Gastro-Szene teilnehmen werden. Die Liste der Teilnehmer wurde noch nicht veröffentlicht, da das Auswahlverfahren derzeit läuft. Es darf also noch gehofft werden, dass auch ein Vertreter der Gastronomie Málagas dabei sein wird.

Das beste Kartoffelomelett wird demokratisch von den Teilnehmern gewählt, die die Veranstaltung kostenlos besuchen und ihr Stimmrecht via QR-Code und Mobiltelefon ausüben können. Es wird zwei Kategorien geben: das klassische Kartoffel-Omelett und die sogenannte Gourmet-Tortilla, die für besondere Innovation und Autorenküche steht.

Zweite Auflage inklusive Tortilla-Tournee

Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2024 waren mehr als 90.000 Menschen in Valencia in den Genuss des Tortilla-Wettberwerbs gekommen, der einem der repräsentativsten Gerichte der spanischen Küche huldigt.

In diesem Jahr wollen die Veranstalter die Teilnehmerzahlen mit einer Tortilla-Tournee noch erhöhen, die den Gastro-Wettbewerb in sechs spanische Städte führen wird: Neben Málaga auch nach Valencia, Barcelona, Castellón und Alicante. Während der Veranstaltung können die Teilnehmer nicht nur die verschiedenen Tortillas probieren, sondern auch an gastronomischen Workshops und interaktiven Aktivitäten teilnehmen sowie Live-Musik von lokalen Künstlern genießen.

Köche, die teilnehmen möchten, können sich ebenfalls anmelden und ihre Kreationen einreichen. Profis und Amateure haben gleichermaßen die Möglichkeit, ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen und ihre Tortilla de Patatas-Version zur Nummer 1 in Spanien krönen zu lassen.