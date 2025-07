Málaga wird westlich von Colinas del Limonar um mehr als 500 Wohnungen wachsen

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 7. Juli 2025 Compartir

In einer Zeit, in der Immobilienunternehmer immer wieder auf die Notwendigkeit neuer Wohnbauprojekte hinweisen, um die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Málaga zu befriedigen, tritt die Hauptstadt nach mehreren Jahren in die Endphase der Bearbeitung von zwei neuen Stadtentwicklungsprojekten ein, durch die mehr als ein halbes Tausend neue Wohnungen entstehen werden. Es handelt sich dabei um die Sektoren Morales und Tassara, zwei Gebiete westlich des neuen Baugebiets Colinas del Limonar, die durch die Verbindungsstraße zwischen dem Monte Dorado-Tunnel und der östlichen Schnellstraße getrennt sind und insgesamt mehr als 39 Hektar umfassen.

Der Bauträger Culmia besitzt die meisten Baurechte in diesen Sektoren und verhandelt über die noch ausstehenden mit dem Stadtrat der Provinzhauptstadt, wobei er von der Anwaltskanzlei Consulting de Derecho Urbanístico beraten wird. Ursprünglich wurden beide Sektoren unabhängig voneinander geplant, aber ihre endgültige Entwicklung wird parallel erfolgen und ein neues Wohngebiet mit insgesamt 532 Wohnungen bilden. Die Ausführung hängt vorerst davon ab, dass das Rathaus die jeweiligen Urbanisierungsprojekte für diese Grundstücke, die aufgrund ihrer steilen Orographie einen Wert von rund 27 Millionen Euro haben, genehmigt.

Wie SUR erfahren hat, wurden beide Urbanisierungsprojekte im März letzten Jahres der städtischen Stadtplanungsabteilung vorgelegt und sind noch nicht von der Regierungsmannschaft genehmigt worden, die sie erst zur Bearbeitung zulassen muss.

Das größte Projekt ist das Morales-Projekt, das zwischen der Zu- und Abfahrt zum Monte Dorado-Tunnel und dem Flussbett des Toquero-Bachs liegt. Es handelt sich um eine Fläche von 291.551 Quadratmetern für den Bau von 430 Wohnungen mit einer maximalen Höhe von Erdgeschoss plus zwei weiteren Stockwerken, von denen 46 Villen sein werden. Culmia besitzt 60 Prozent der städtebaulichen Rechte in diesem Bereich, der französische Staat hält etwas mehr als 10 Prozent und der Rest liegt in den Händen kleinerer Grundstückseigentümer sowie der Stadtverwaltung.

Zwei Einkaufszentren geplant

Die Erschließung des Sektor Morales, für die auch die Genehmigung der endgültigen Aufteilung der Grundstücke auf die verschiedenen Grundstückseigentümer noch aussteht, umfasst zwei Grundstücke für die gewerbliche Nutzung, eines mit einer Fläche von 7.909 Quadratmetern und das andere mit einer Fläche von 1.428 Metern, die beide an einen neuen Kreisverkehr grenzen, der an der Straße zwischen dem Tunnel und der Autobahn gebaut werden soll, die eine der beiden Hauptzufahrtsstraßen zu der künftigen Siedlung bilden wird.

Darüber hinaus sieht die genehmigte Planung 7.323 Quadratmeter für eine Schule, 2.894 Quadratmeter für ein Sportzentrum und 1.333 Quadratmeter für eine soziale Einrichtung vor. Alle Gebäude werden von Grünflächen umrahm. Diese öffentlich zugänglichen Freiflächen machen insgesamt 148.727 Quadratmeter aus, das ist die Hälfte der Fläche des Gebiets.

Was den Sektor Tassara betrifft, so besitzt Culmia die Rechte für den Bau von 61 der 102 in diesem Gebiet geplanten Wohnungen, für deren Erschließung lediglich die Genehmigung des Urbanisierungsprojekts erforderlich ist. Darüber hinaus besitzt dieser Bauträger hier auch ein Grundstück für ein Einkaufszentrum und ein weiteres für Sportzwecke mit einer Fläche von 837 Quadratmetern.