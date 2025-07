Málagas Ortsteil Churriana soll eines der größte integrativen Sportzentren Europas bekommen

Julio J. Portabales Málaga Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Mit symbolischen Pflanzung eines Baumes - gleichbedeutend einer Grundsteinlegung - haben am heutigen Mittwoch auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück in Málagas Ortseteil Churriana die Bauarbeiten an dem künftigen Sportzentrum OASIS by Fundación Unicaja begonnen, das laut ihrern Betreibern eines der größten integrativen Sportzenten Europas werden soll. Unter den Anwesenden befanden sich Bürgermeister Francisco de la Torre, der Leiter des Bereichs Sport, Umwelt, Freizeit der Unicaja-Stiftung, Manuel Dorado, die Leiter von kooperierenden Einrichtungen wie Fundación MAPFRE, Endesa und Autopista del Sol sowie Vertreter der NBPA (NBA Players Association), die von mehreren Spielern begleitet wurden, darunter Jaylen Brown, Star der Boston Celtics, dessen Anwesenheit der Veranstaltung einen globalen Charakter verlieh.

Bei dem geplanten Komplex handelt es sich nicht um eine herkömmliche Sportanlage, sondern um einen Mehrzanlage, die auf Integration, Weiterbildung und Gesundheit ausgerichtet ist. Der Entwurf sieht ein Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Versammlungsräumen, Multisportbereiche, ein Fußballfeld, einen Sandplatz für Sportarten wie Handball oder Strandfußball und in späteren Phasen auch ein Schwimmbad vor. Außerdem wird es ein Forschungslabor für das Thema Sport und Behinderung geben, das in Zusammenarbeit mit der Universität geleitet wird, was die wissenschaftliche Dimension des Projekts verstärken wird.

Das Projekt geht auf die Initiative der beiden ehemaligen Basketballspieler Berni Rodríguez und José Manuel Calderón zurück und wird in öffentlich-privater Zusammenarbeit verwirklicht. Die Stadtverwaltung von Málaga hat das Grundstück zur Verfügung gestellt, während die Unicaja-Stiftung für die Finanzierung und Durchführbarkeit verantwortlich ist. Neben diesen beiden Institutionen haben sich weitere Einrichtungen wie die MAPFRE-Stiftung, Endesa, Autopista del Sol und die NBPA selbst dem Projekt angeschlossen, die nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern sich auch an der Planung von Aktivitäten und Veranstaltungen beteiligen werden, was dem Zentrum eine in dieser Art von Projekt noch nie dagewesene internationale Ausstrahlung verleiht.

Projekt in verschiedene Phasen unterteilt

Nach Angaben von José Manuel Calderón ist die Umsetzung in Phasen geplant. «Wir wollen, dass die erste Phase, die die Anpassung der Gerichte und Trainingsbereiche umfasst, so schnell wie möglich betriebsbereit ist, damit wir mit den Aktivitäten beginnen können. Parallel dazu werden die Arbeiten am Hauptgebäude durchgeführt, das multifunktional, einstöckig und vollständig zugänglich sein wird», sagte er. Calderón schätzte, dass die Erdarbeiten am komplexesten sein werden, aber dass das modulare Bausystem die Entwicklung beschleunigen wird: «Unser Ziel ist es, dass der erste Teil vor dem Kurs 2026 fertig ist und der gesamte Komplex im ersten Quartal desselben Jahres in Betrieb genommen werden kann.

Manuel Dorado, Leiter des Bereichs Sport, Umwelt, Freizeit und Erholung der Unicaja-Stiftung, betonte, dass «dieses Projekt die Werte verkörpert, die wir verteidigen: Integrität, Kultur, Nachhaltigkeit und Solidarität. Es ist nicht nur Sport, sondern auch ein Ort des Zusammenlebens, der Bildung und der Forschung».

Parallel zu diesen institutionellen Erklärungen erläuterte Berni Rodríguez die Philosophie, die hinter OASIS steht: «Heute ist ein Tag zum Feiern, ein historischer Moment. Vor einem Jahr haben wir die Idee vorgestellt und heute können wir sie in die Tat umsetzen. Wir werden einen Baum pflanzen, ein Symbol für etwas, das wächst und Wurzeln schlägt. Wir wollen die Natur mit sportlicher Betätigung, Bildung mit Spaß und Therapie mit Erholung vereinen. Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu schaffen, damit sich jeder in diesem Raum wohl fühlt.

Calderón, sichtlich bewegt, bekräftigte diese Idee und die globale Dimension des Projekts: «Gemeinschaft, Inklusivität und die Werte, die wir vermitteln wollen, sind der Schlüssel zum Wachstum unserer Gesellschaft. Die Anwesenheit von NBA-Spielern und die Beteiligung der NBPA sind ein Zeichen dafür, dass die OASIS nicht nur eine nationale Referenz, sondern ein Projekt mit globaler Wirkung sein wird». Er kündigte außerdem an, dass die NBPA auf einem Platz, der ihre Handschrift tragen wird, Kurse, Campi und Veranstaltungen organisieren wird: «Wir wollen, dass die Spieler hier ihre Spuren hinterlassen, dass dies mehr als nur ein Sportplatz ist, wir wollen, dass es ein Beispiel für andere Länder ist».

Bürgermeister Francisco de la Torre schloss die institutionelle Sitzung, indem er die sozialen Auswirkungen der Initiative hervorhob: «Diese Stadt gewinnt durch Projekte wie dieses an Wert. Es geht darum, dass alle, Menschen mit und ohne Behinderungen, gemeinsam lernen, gemeinsam Spaß haben und gemeinsam die Gesellschaft aufbauen».