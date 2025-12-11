Mann mit Schusswunde im Gesicht in Málaga ins Krankenhaus eingeliefert
Die Nationalpolizei untersucht den Vorfall bereits, obwohl das Opfer nicht mit den Beamten kooperiert
María José Díaz Alcalá
Málaga
Donnerstag, 11. Dezember 2025
Die Nationalpolizei untersucht einen neuen Vorfall mit einer Schusswaffe, nachdem ein 41-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des Samstags mit einer Schusswunde im Gesicht ins Hospital Universitario Virgen de la Victoria in Málaga eingeliefert wurde.
Der Verletzte gab an, dass auf ihn geschossen wurde, als er in Torremolinos Drogen kaufte, ohne nähere Angaben zu machen. Obwohl er bei der Klärung des Sachverhalts nicht kooperativ war, führt die Nationalpolizei die Ermittlungen fort.
Der Zustand des Verletzten ist derzeit nicht bekannt. Sein Zustand war jedoch nicht ernst, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.