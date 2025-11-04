Mann wegen falscher Bombendrohung in einem Einkaufszentrum in Málaga festgenommen

Europa Press Málaga Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei haben in Málaga einen 50-jährigen Mann verhaftet, weil er für ein Verbrechen der öffentlichen Ruhestörung verantwortlich ist: Er hatte behauptet, in einem Einkaufszentrum in Málaga eine Bombe deponiert zu haben, was sich als falsch herausstellte. Dies gab die Nationalpolizei am Montag bekannt

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde der Anrufer ausfindig gemacht und das Mobiltelefon, von dem aus er angerufen hatte, beschlagnahmt. Die Ereignisse überschlugen sich, als der Notruf 112 einen «beunruhigenden» Anruf von einem Mann erhielt, der auf Spanisch und in heiserem Ton ankündigte, dass in einem Einkaufszentrum in der Provinzhauptstadt eine Bombe platziert worden sei. Es war 17 Uhr, und das Einkaufszentrum war voll mit Menschen.

Als Reaktion auf einen solchen Anruf wurden alle Protokolle für den Umgang mit dieser Art von Bedrohung eingeleitet, und die Informationsbrigade der Provinzpolizei von Málaga übernahm die Ermittlungen.

Nachdem die ersten Schritte unternommen worden waren, konnten die Beamten den Verdächtigen identifizieren. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Inhaber des Telefonanschlusses um einen alten Bekannten der Polizei handelte, so dass die Möglichkeit eines echten Anschlags ausgeschlossen werden konnte.

Parallel zu den Kontrollen wurde eine intensive Suche in den von der identifizierten Person frequentierten Gebieten eingeleitet. Die Durchsuchung war in knapp einer Stunde erfolgreich, und der Urheber der falschen Bombendrohung wurde im Stadtteil Ciudad Jardín ausfindig gemacht und in Verbindung mit einer Straftat gegen die öffentliche Ordnung festgenommen.