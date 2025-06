Rund tausend Teilnehmer beim Tag des Fahrrads in Málaga

Susana Zamora Málaga Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Bei strahlendem Sonnenschein, klarem Himmel und einer Temperatur von 26 Grad hat an diesem Sonntag die achtzehnte Auflage des Fahrradtages stattgefunden, der nach sechs Jahren Pause wieder nach Málaga zurückgekehrt ist. Veranstaltet wurde der 'Día de la Bicicleta' von der Sportabteilung der Stadtverwaltung, der Unicaja-Stiftung und El Corte Inglés, die die Teilnahme von tausend Menschen positiv bewertet haben. «Die Resonanz war sehr gut; es wurde noch nie zuvor mit vorheriger Anmeldung durchgeführt, und wir glauben, dass der Versicherungsschutz die Leute zur Teilnahme ermutigt hat. Außerdem gibt es viele weitere Teilnehmer, die sich spontan angemeldet haben», sagte der regionale Kommunikationsbeauftragte von El Corte Inglés, Eduardo Barrero, wenige Minuten nach dem Start auf dem Paseo del Parque nach zehn Uhr morgens.

Dieser geschah mit leichter Verspätung, da die Veranstalter noch auf den Bürgermeister Francisco de la Torre warteten, der sich auch der Rundfahrt anschloss. In Begleitung der PP-Sprecherin Elisa Pérez de Siles und der Stadträtin für Mobilität Trinidad Hernández kam der Bürgermeister mit einem aquamarinfarbenen Fahrrad an und war bereits mit einem Helm und zwei Hosenklammern ausgestattet. Auf die Frage, ob er die vollen 12 Kilometer absolvieren würde (parallel dazu gab es noch eine kürzere Strecke von 5,5 Kilometer), zögerte De la Torre nicht: «Natürlich würde ich das tun, um Gottes willen».

Mit sechs Preisen (Fahrrädern), die unter den Teilnehmern mit den besten Fahrrädern und den originellsten Kostümen verteilt werden sollten, hatte dieses nicht wettbewerbsorientierte Rennen den nötigen Anreiz für die Zwillinge Laura und Verónica Aragón, sich anzumelden. Beide haben einen Kunsthandwerkerstand im Hafen von Málaga und beide lieben das Kunsthandwerk. So haben sie in den letzten Wochen zwei Kostüme für sich selbst gebastelt: Laura verkleidete sich als Buntstiftbox und ihre Schwester Veronica als verzauberter Baum. Sie haben den Tag des Fahrrads herbeigesehnt, denn bei der letzten Ausgabe im Jahr 2016 hatte Verónica den Preis für das beste Kostüm gewonnen, das damals ein Teller Spaghetti war, und 2017 hatte diesen ihre Zwillingsschwester als eine Schachtel Popcorn gewonnen.

Die Radfahrer vermissten nicht nur diese vergnüglichen Tage, sondern auch die Leihfahrräder, die früher überall in der Stadt verteilt waren. «Ich holte sie immer an meiner Haustür ab und stellte sie in der Nähe meiner Arbeit ab. Es ist schade, dass sie weg sind, denn ich traue mich nicht, mein Rad auf der Straße stehen zu lassen, weil es gestohlen werden kann», meinte Laura.

Der Tag lud die Radfahrer ein, das Radfahren in derer Stadt ganz für sich allein zu genießen, denn die Straßen, durch die die Radler fuhren, waren für den Verkehr gesperrt. Ein Privileg, das nur selten in Reichweite ist. Das war die Motivation von Ana Santana, die mit ihrem 9-jährigen Sohn Álvaro und ihrer kleinen Tochter Carlota kam, die erst vier Jahre alt ist und auf dem Kindersitz des Rads ihrer Mutter mitfuhr. «Ich habe nicht vor, mich täglich mit dem Fahrrad fortzubewegen, weil ich von El Limonar aus keine gute Verbindung zu den Radwegen habe, aber ich möchte heute mit meinen Kindern eine Stadt genießen, die nur für uns da ist».

Spaß haben. Das war der am häufigsten wiederholte Wunsch an diesem Tag. Der 20-jährige Ukrainer Andri Kokja beispielweise sagte, er wisse es zu schätzen, dass er sich seit seiner Ankunft in Spanien vor einem Jahr mit dem Fahrrad in Málaga fortbewegen kann.

Die 12 Kilometer lange Strecke begann am Paseo del Parque (Rathaus) und führte über die Alameda Principal, die Avenida Andalucía (vor dem El Corte Inglés), die Avenida de la Aurora, die Calle Conde de Guadalhorce, die Avenida José Ortega y Gasset, die Avenida María Zambrano, die Avenida del Doctor Manuel Domínguez, Avenida Jorge Luis Borges, Calle Cómpeta, Avenida Obispo Ángel Herrera Oria, Calle Hilera, Calle Compositor Lehmberg Ruiz, Calle Hilera, Puente de la Esperanza, Calle Prim, Calle Atarazanas, Calle Puerta del Mar, Alameda Principal (Richtung Osten) bis zurück zum Paseo del Parque (beim Rathaus).

Die kürzere, nur 5,5 Kilometer lange Tour, die sich an Anfänger, Kinder oder Familien richtete, begann an der Universität im Stadtteil Teatinos. Die Strecke führte über den Bulevar Louis Pasteur (Parkplatz der UMA gegenüber der Juristischen Fakultät), die Avenida Doctor Manuel Domínguez, die Avenida Jorge Luis Borges, die Calle Cómpeta, die Avenida Obispo Ángel Herrera Oria, die Calle Hilera, die Calle Compositor Lehmberg Ruiz, die Calle Hilera, die Puente de la Esperanza, die Calle Prim, die Calle Atarazanas, die Calle Puerta del Mar und die Alameda Principal (Richtung Osten) zum Paseo del Parque, wo für die Teilnehmer beider Touren die Preise vergeben wurden.