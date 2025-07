Spektakulärer Unfall in Málaga: Auto landet im Kreisverkehr auf der Plaza del General Torrijos

A.N. Málaga Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Morgen des heutigen Freitag in Málaga ereignet: Ein Auto war aus noch unbekanntem Grund mitten im Kreisverkehr auf der Plaza del General Torrijos am östlichen Ende des Paseo del Parque auf dem Rasen neben dem Brunnen Fuente de las tres Gracias (Brunnen der drei Grazien) gelandet.

Offenbar wurden keine Verletzten gemeldet. Es ist nicht bekannt, warum der Fahrer mit seinem Fahrzeug neben den berühmten gusseisernen Brunnen fuhr, ein Werk des Ingenieurs José María Sánchez, das im 19. Jahrhundert im Stadtzentrum auf der heutigen Plaza de la Constitución aufgestellt wurde.