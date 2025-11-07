Andalusiens Ministerpräsident eröffnet neues Gesundheitszentrum in Marbella

JOSÉ CARLOS GARCÍA /SDA Freitag, 7. November 2025 Teilen

Andalusiens Ministerpräsident Juanma Moreno, hat vor Kurzem das Gesundheitszentrum Ricardo Soriano eingeweiht, das sechste in Marbella, womit ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2018 erfüllt wurde, das auf die Forderungen der Anwohner und der Stadtverwaltung zurückging. Die Einrichtung wurde dank einer Investition von mehr als 3 Millionen Euro durch die Stadtverwaltung eröffnet, die das ehemalige Büro des Bauamts aus der GIL-Zeit, das die PSOE zweimal zu versteigern versuchte, in eine Einrichtung umgewandelt hat, die mehr als 20.000 Menschen versorgen wird.

Begleitet wurde sein Besuch, der nicht auf dem offiziellen Terminplan der Stadtverwaltung angekündigt war, von Protesten vor der Entlassung stehender Beschäftigter des Hotels Senator und einer Bewegung, die die vollständige Inbetriebnahme des Hospitals in Estepna fordert.

Das sogenannte Gesundheitszentrum Marbella West ermöglicht es, das Zentrum in Leganitos zu «entlasten» und damit «jahrzehntelangen Platzmangel» zu beenden, wie Moreno betonte, der bei der Einweihung unter anderem vom neuen Minister für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle, Antonio Sanz, und der Ministerin für Wirtschaft, Finanzen und Europäische Fonds, Carolina España, sowie Bürgermeisterin Ángeles Muñoz, begleitet wurde.

«Mit der PSOE wäre das nicht möglich gewesen; wir haben alles versucht», betonte Muñoz, nachdem sie den Erfolg hervorgehoben hatte, der dank der Zusammenarbeit der beiden Verwaltungen erzielt wurde, nachdem die Stadtverwaltung auch den Bau des Zentrums in Las Chapas finanziert hatte, das im Juli dieses Jahres eröffnet wurde, sowie die Erweiterungen der Zentren in Las Albarizas und Nueva Andalucía, die noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Mit einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern verfügt das Gesundheitszentrum Ricardo Soriano über 24 Sprechzimmer, darunter eines für kleinere chirurgische Eingriffe, sowie einen Physiotherapieraum, eine Dienstleistung, die bisher in Leganitos nicht angeboten wurde, ein Mammographiegerät, das zu den vier bereits im Gesundheitsbezirk vorhandenen hinzukommt, ein Ultraschallgerät und einen Retinographen. Es verfügt über 20 Fachkräfte sowie fünf weitere, die auch im Centro de Salud Leganitos arbeiten, und ist von 8 bis 15 Uhr geöffnet, obwohl Moreno versichert hat, dass das Gesundheitsministerium bereits daran arbeitet, dass es bald zwölf Stunden lang (von 8 bis 20 Uhr) ununterbrochen geöffnet ist.

Das neue Gesundheitszentrum ist Teil des «intensiven Erneuerungsplans», den die andalusische Regierung seit 2019 umsetzt, um die Gesundheitsdienste zu verbessern und zu modernisieren, wie Moreno erklärte. Er bezifferte die Investitionen zur Verbesserung des Gesundheitsnetzes der Provinz auf 330 Millionen Euro, davon 72 Millionen für die Erweiterung des Universitätskrankenhauses Costa del Sol (HUCS) in Marbella. Der andalusische Ministerpräsident versicherte, dass «alle Gesundheitszentren an der Costa del Sol in den letzten sechs Jahren teilweise oder vollständig renoviert wurden».

Screening und Ausgaben

In einer Rede, in der keine Fragen zugelassen waren, bezog sich der Ministerpräsident implizit auf die Krise bei den Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen, indem er darauf hinwies, dass in Andalusien jährlich 588 Millionen medizinische Behandlungen durchgeführt werden, weshalb es «unmöglich ist, dass keine Fehler passieren», argumentierte er.

Im Jahr 2026 werden die Gesundheitsausgaben 16,3 Milliarden Euro erreichen, was fast einem Drittel des Haushalts der Landesregierung von Andalusien entspricht und im Gesundheitsbereich das Gesamtbudget aller Regionen mit Ausnahme von Madrid, Katalonien und der Region Valencia übersteigt. In der Provinz wird das Budget im nächsten Jahr 91 Millionen Euro betragen, etwa 20 Millionen mehr als 2025, von denen 30 Millionen für das dritte Krankenhaus in Málaga-Stadt vorgesehen sind.