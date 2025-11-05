Sur Deutsche

Spektakulärer Unfall

Auto kracht in eine Apotheke in Marbellas Stadtteil San Pedro Alcántara

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr - Keine Verletzten gemeldet

María José Díaz Alcalá

Marbella

Mittwoch, 5. November 2025

Die Bewohner von Marbellas San Pedro Alcántara, Marbella, waren am Dienstagabend schockiert, als ein Auto in das Fenster einer Apotheke krachte. Es wurden jedoch keine Personen verletzt, sondern es entstand lediglich Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich auf der Avenida de la Constitución gegen 21 Uhr, als der Notdienst 112 alarmiert wurde. Der Zeuge gab an, dass es sich um eine ältere Person am Steuer handelte. Die Leitstelle mobilisierte sofort die örtliche Polizei.

Nach Angaben von Zeugen fuhr die Frau, die einen Automatikwagen fuhr, nicht wie beabsichtigt rückwärts, sondern beschleunigte vorwärts und prallte gegen die Apotheke, die zu diesem Zeitpunkt geöffnet war. Es wurde jedoch niemand verletzt und es entstand nur Sachschaden an der Apotheke.

