Küstenamt bereitet Ausschreibung für die Stabilisierung der Strände von San Pedro Alcántara vor

Die Wellenbrecher, die die Strände schützen sollen, werden zwischen 90 und 260 Meter lang sein.

Die Küstenbehörde arbeitet bereits an der Ausschreibung der Arbeiten zur Stabilisierung der Strände von San Pedro Alcántara. Das Umweltministerium passt das ausgearbeitete Projekt an die Inhalte der Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) für Phase 1 des Projekts zur Stabilisierung und Anpassung der Küstenlinie zwischen den Flüssen Guadalmina und Guadaiza an, das am 19. September von der Generaldirektion für Umweltqualität und -bewertung des von Sara Aagasen geleiteten Ministeriums genehmigt und am 18. Oktober im BOE veröffentlicht wurde.

Die Erklärung bezieht sich auf einen Küstenabschnitt von etwa 3.500 Metern Länge zwischen der Mündung des Guadaiza-Flusses und der Mündung des Guadalmina-Flusses, der die Strände von San Pedro, Linda Vista und Guadalmina einschließt. Dort sind fünf Wellenbrecher zwischen 90 und 260 Metern Länge geplant, drei davon vom «Typ L» und zwei vom «Typ T», nachdem die bestehenden kleinen Schutzbauten abgerissen wurden. Die Größe der Wellenbrecher wird bei einem Durchschnittsgewicht von etwa 3,10 Tonnen liegen, mit einer Mindest- und Höchstschwelle zwischen 2,50 und 3,75, wobei am Bug Gewichte von 4 Tonnen angebracht werden.

Außerdem werden die Strände mit 151.045 Kubikmetern Sand aufgefüllt und es wird ein Fußgängersteg von mehr als zwei Kilometern Länge und einer Breite von drei Metern gebaut. Er wird aus Kiefernholz bestehen und auf einer oder beiden Seiten ein Geländer haben, je nachdem, ob der Weg auf dem Strand oder auf einer Anhöhe verläuft. Insgesamt wird die Länge der auf dem Boden verlaufenden Lösung 1.483 Meter betragen, während der erhöhte Weg 585 Meter lang sein wird, einschließlich der Überquerung des Baches Chopo.

Die ursprünglich vorgesehene Investition wird erhöht und die Arbeiten werden sich über etwa neun Monate hinziehen.

Die Bestimmungen der Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) zwingen laut Angaben der Unterdelegation der Regierung in Málaga die Küstenbehörde Costas dazu, das vorliegende Projekt zu überarbeiten, was zusammen mit dem Zeitaufwand zu einer Erhöhung der vorgesehenen Investition von 7,4 Millionen Euro führen wird. Die Behörde wird den genauen Betrag der Bauarbeiten bestimmen, die sich über etwa neun Monate erstrecken werden.

Schutz des gesunkenen Schiffes und Aufhalten des Erosionsprozesses

Die Umweltverträglichkeitserklärung schreibt vor, dass das Wrack in diesem Gebiet geschützt werden muss. Um das Schiff El Fernando, das im Oktober 1760 vor der Küste von San Pedro aufgrund eines Sturms gesunken ist, zu schützen und um seinen „vollständigen oder teilweisen Verlust« zu verhindern, sind eine Reihe von „Vorsichtsmaßnahmen« wie Kontrollen, Sondierungen und archäologische Untersuchungen sowie ein Unterwassereinsatz im Bereich des Wracks vorgesehen.

Das Ziel des Projekts ist es, eine Lösung für die Probleme dieses Küstenabschnitts zu finden, der „durch einen erheblichen Erosionsprozess, unzureichende Sedimentzufuhr und eine starke Beanspruchung des öffentlichen, maritimen und terrestrischen Bereichs beeinträchtigt ist«, wie es in der Umweltverträglichkeitserklärung heißt.

«Es handelt sich um eine historische Investition in Marbella und San Pedro, die das Engagement der spanischen Regierung für die Verbesserung unserer Küste zeigt.»

Für den stellvertretenden Regierungsbeauftragten in Málaga, Javier Salas, handelt es sich um „eine beispiellose Investition in Marbella und San Pedro, die das Engagement der spanischen Regierung für die Verbesserung unserer Küste zeigt«. Javier Salas bezog sich damit auch auf die Sanierung der zentralen Strände von Marbella (der Abschnitt zwischen den Stränden Venus und El Ancón), deren Umweltverträglichkeitserklärung im vergangenen Juni genehmigt wurde und die eine Investition von 8,5 Millionen Euro erfordern wird.

«Die Regierung von Pedro Sánchez wird dank ihres Engagements und ihrer Tatkraft nach dem Rückzug der vorherigen Regierung die Verbesserungsarbeiten an den Stränden von Marbella und San Pedro durchführen», betonte Salas.