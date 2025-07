Stadtverwaltung fördert Naturschutzarbeit im ökologischen Reservat Dunas de Marbella

María Albarral Marbella Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung macht Fortschritte in ihrem Engagement für den Schutz des Naturerbes, indem es intensive Erhaltungsarbeiten im Ökologischen Reservat 'Dünen von Marbella' durchführt, einem der beiden geschützten Naturräume dieser Art, zusammen mit dem Naturdenkmal Dunas de Artola. Die Aufgaben konzentrieren sich auf die Beseitigung invasiver exotischer Arten, die eine Bedrohung für die biologische Vielfalt des Ökosystems darstellen. Zu diesem Zweck werden spezielle, an sensible Umgebungen angepasste Maschinen eingesetzt, wie z. B. Bagger mit Ketten, Kipper und Lastwagen für die Beseitigung von Pflanzenresten, sowie Arbeiter, die manuell oder mit Kettensägen arbeiten.

Bis heute wurden insgesamt 43.650 Kilogramm invasive Vegetation aus verschiedenen Dünenenklaven der Gemeinde entfernt. Zu den herausragendsten Gebieten gehören die Calahonda-Düne, wo 8.250 Kilogramm Schilf entfernt wurden, und der erste und zweite Abschnitt der Real de Zaragoza-Düne mit jeweils 2.200 Kilogramm. In El Barronal de la Morena wurden mehr als 13.000 Kilo Akazien und andere nicht heimische Arten entfernt, und zwar sowohl in einzelnen Bereichen als auch rund um die Wanderwege. Weitere Arbeiten wurden an den Dünen El Alicate (3 300 kg Schilf), La Adelfa (1 650 kg Schilf und Ginster) und La Víbora (mehr als 4 950 kg Schilf) durchgeführt. Die Arbeiten werden im Juli in Bereichen wie dem vierten Abschnitt der Düne Real de Zaragoza, dem öffentlichen Parkplatz El Barronal, dem zweiten Kreisverkehr in La Adelfa und der Düne Las Golondrinas fortgesetzt, wobei besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung von Akazienschösslingen gelegt wird.

In diesem Zusammenhang hat die Stadt bei der andalusischen Landesregierung beantragt, den Schutzbereich des Ökologischen Reservats zu erweitern und neue Dünensysteme wie die von Calahonda, El Pinillo und Torre Real aufzunehmen. Diese Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit dem Verein ProDunas durchgeführt, der sowohl bei der Mobilisierung von Freiwilligen als auch bei der technischen Koordinierung der Arbeiten eine wichtige Rolle spielt.