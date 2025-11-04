Ironman 70.3-WM wird 7.000 Triathleten in Marbella zusammenbringen

Pedro Luis Alonso Marbella Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Die Ironman 70.3-Weltmeisterschaft, die vom 8. bis 9. November in Marbella stattfinden wird, wurde am Freitag vorgestellt. Die Costa del Sol tritt die Nachfolge von Lahti (Finnland), das 2023 Gastgeber war, und dem neuseeländischen Taupo (2024) an. Die andalusische Stadt wird der vierte europäische Austragungsort und die erste spanische Stadt sein, die dieses Weltereignis ausrichtet, nach Zell am See-Kaprun (Österreich) im Jahr 2015, Nizza (Frankreich) im Jahr 2019 und Lahti.

Die Veranstaltung hat ein zweitägiges Format, das 2017 zum ersten Mal eingeführt wurde. Am Samstag, den 8. November, starten die Profi- und Altersklassen der Frauen und am Sonntag, den 9. November, die Profi- und Altersklassen der Männer, wobei rund 7.000 Athleten an der Startlinie erwartet werden.

Seit 2018 hat Marbella fünf Ironman 70.3-Veranstaltungen ausgerichtet; 2023 fand die TriClub-Europameisterschaft statt, und im Oktober 2024 wurde die sechste Auflage des Marbella-Events veranstaltet, zu der rund 12.000 Athleten kamen. Die erste Ironman 70.3-Weltmeisterschaft wurde 2006 in der amerikanischen Stadt Clearwater (Florida) ausgetragen und war eine weitere Herausforderung für Elite-Triathleten aus der ganzen Welt. Seitdem hat der Wettbewerb an Popularität gewonnen und wurde 2011 zunächst nach Henderson, Nevada, und 2014 nach Mont-Tremblant, Quebec, verlegt, der ersten Station des neuen globalen Rotationsformats.

Die andalusische Ministerin für Kultur und Sport, Patricia del Pozo, war bei der Präsentation anwesend, begleitet von der Generalsekretärin für Sport, Isabel Sánchez, und dem Delegierten des Regionalministeriums, Carlos García. Del Pozo hob hervor, dass die Ironman 70.3 World Championship einen wirtschaftlichen Ertrag von rund 60 Millionen Euro bringen wird, mit 60 Prozent Athleten aus den Vereinigten Staaten, 21.000 Teilnehmern und 126.000 Übernachtungen in Marbella und den umliegenden Gemeinden.

«Die andaluische Landesregierung ist sich darüber im Klaren, dass große Sportereignisse Wohlstand schaffen, ein wichtiger Anziehungspunkt für Besucher sind und die Ausübung von Sport unter den Bürgern fördern, und diese Meisterschaft vereint all dies», sagte sie und erinnerte an andere Veranstaltungen wie den Davis Cup, World Padel Tour-Turniere, die Ladies European Tour of Golf und den Internationalen Grand Prix der Rhythmischen Sportgymnastik.

Für die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, ist «die Stadt erneut Schauplatz eines großen internationalen Sportereignisses». «Unsere Stadt bietet ein unvergleichliches natürliches und urbanes Umfeld, das Meer, Berge und erstklassige Infrastrukturen miteinander verbindet, was sie zu einem einzigartigen Ort für die Ausrichtung dieser Art von Veranstaltung macht», fügte sie hinzu.

Der Präsident der Provinzverwaltung von Málaga, Francisco Salado, erklärte, dass seine Institution «wie immer mithelfen wird, denn eine unserer strategischen Linien ist es, unsere Marken, die von Málaga und der Costa del Sol, mit dem Sport zu vereinen».