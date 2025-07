Einbrecher in Marbella war ein Spanner: «Er kam acht Mal in unser Schlafzimmer, um sich mein Geschlechtsteil anzusehen»

Juan Cano Marbella Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Es war ein schöner Tag gewesen. Alex war gerade aus Deutschland zurückgekehrt, wo er an einem Wettkampf teilgenommen hatte - er hatte zwei Goldmedaillen im brasilianischen Jiu-Jitsu gewonnen -, und sie gingen aus, um in Marbella zu feiern, wo sie leben und wo er diese Kampfsportart unterrichtet. Sie aßen in einem Restaurant zu Mittag und gingen dann ins Kino, um sich mit Pilars 18-jährigem Sohn einen Film anzusehen. Sie aßen Popcorn und alkoholfreie Getränke - keinen Alkohol - und kehrten kurz nach Mitternacht nach Hause zurück, alle drei.

Nach dem langen Tag schlief das Paar im Bett ein. Im Zimmer nebenan schlief Pilars Sohn, die Tür war geschlossen. Und sie fielen in einen tiefen Schlaf, so tief, dass sie nicht einmal bemerkten, dass sich ein Eindringling - offenbar ein Einbrecher - in ihr Haus geschlichen hatte und 32 Minuten lang umherirrte, ohne dass sie etwas bemerkten.

Das Merkwürdige an dem Fall, der von der Nationalpolizei untersucht wird, ist, dass der Täter nur 300 Euro mitnahm, die Pilar in ihrem Portemonnaie hatte, und die meiste Zeit damit verbrachte, eine Taschenlampe auf die Frau zu richten, die nackt neben ihrem Partner auf dem Bett lag, denn «ob Winter oder Sommer», sie schlafen beide ohne Kleidung. «Er kam acht Mal in unser Schlafzimmer und schaute sich mein Geschlechtsteil an», klagt sie, die noch immer Albträume von dem Vorfall hat.

Was in dieser Nacht geschah und was sie nicht bemerkten, wurde von den Sicherheitskameras aufgezeichnet, die das Paar in ihrer Wohnung installiert hat. Am nächsten Tag, am Nachmittag, vermisste Pilar ihre Tasche und fragte Alex, ob er sie gesehen habe. Er war überzeugt, dass sie sie auf dem Wohnzimmertisch vergessen hatte. «Ich beschloss, mir die Bilder anzuschauen, um zu überprüfen, wo wir sie hingelegt hatten», sagt er.

Alex setzte sich an den Computer und sah sich die Aufzeichnungen an. Und was er da sah, konnte er kaum glauben. Das Filmmaterial zeigt einen Mann, der durch das Wohnzimmer des Hauses schleicht. Er kann die Kamera sehen, aber das scheint ihn nicht sonderlich zu stören, denn sein Gesicht ist durch einen Schal verdeckt, der nur seine Augen erkennen lässt. Er trägt Handschuhe, eine kleine Taschenlampe und hat keine Schuhe an: Er läuft in Socken, um keine Geräusche zu machen. «Ich sagte zu mir selbst: 'Da war ein Einbrecher in meinem Haus.' Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Dann rief ich meine Freundin: 'Schatz, komm und sieh dir das an, wir sind ausgeraubt worden'. Sie hat gezittert», erzählt Alex.

Die Bilder zeigen mehr als nur einen Einbruch. Der Eindringling ist zu sehen, wie er das Schlafzimmer, in dem das Paar friedlich schläft, betritt und verlässt. Zunächst bleibt er auf dem Nachttisch neben Pilars Bett stehen, doch dann konzentriert er sich direkt auf sie und insbesondere auf ihr Geschlechtsteil. «Man hat uns gesagt, dass einige dieser Taschenlampen Bilder machen können, wir haben Angst, dass er mich aufgenommen haben könnte», klagt die Frau.

Der Eindringling fährt fort, das Schlafzimmer zu betreten und zu verlassen - nach Angaben von Pilar bis zu acht Mal - und das mit absoluter Seelenruhe, obwohl das Paar einige unbewusste Bewegungen auf dem Bett macht. «Ich wünschte, er hätte mich geweckt, ich hätte genau gewusst, wie ich mich verhalten sollte», sagt Alex, der in zwei Fitnessstudios in Marbella Erwachsene und Kinder unterrichtet.

Um 3.20 Uhr morgens verließ der Eindringling das Haus. Insgesamt lief er 32 Minuten lang völlig ungestraft durch das Haus. «Als ich die Bilder sah, war ich entsetzt, ich spürte eine tiefe Angst. Am Tag zuvor war mein Partner in Deutschland und ich schlief allein. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht da gewesen wäre», sagt Pilar, die immer noch sehr mitgenommem ist von dem, was passiert ist.

Alex, mit dem sie seit fast zwei Jahren eine Beziehung führt und seit einem Jahr zusammenlebt, ist schockiert über den Gedanken, dass der Einbrecher sie sexuell missbraucht haben könnte: «In gewisser Weise hat er das getan. Sie fühlte sich in ihrer Privatsphäre verletzt. Die meiste Zeit war er in unserem Schlafzimmer und er hat meiner Frau sechs bis acht Mal auf ihr Geschlechtsteil geschaut. Wir fühlten uns sicher in unserem Schlafzimmer, und dann kommt so ein kranker Spanner herein», sagt er.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 1. und 2. Juni, doch das Paar erstattete erst viel später Anzeige. «Es hat eine Weile gedauert, bis wir die Bilder aus Respekt vor meiner Freundin und ihrer Privatsphäre geteilt haben, da man ihren nackten Körper sehen kann, aber die Leute haben uns dazu gebracht, unsere Meinung zu ändern, weil es uns helfen kann, vorzubeugen, sei es durch eine Alarmanlage», erklärt Alex.

Pilar hat immer noch Zweifel an den wahren Absichten des Eindringlings. «Dieser Mann kam nicht in mein Haus, um zu stehlen, sondern um mir etwas anzutun. Da waren Dinge von einigem Wert, wie Alex' Kopfhörer und andere Apple-Geräte, und auch mein Schmuck, der zum Teil aus Gold war, aber er hat nichts mitgenommen, nur 300 Euro aus meiner Handtasche. Er kam immer wieder in mein Zimmer, um sich auf mich zu konzentrieren, um mich anzuschauen. Wenn ich daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut».

Pilar hat seitdem jede Nacht Albträume und besteht darauf, dass Fenster und Türen stets veschlossenn sind.«Erst gestern Abend kam Alex etwas später, und ich schlief schon. Als er sich neben mich legte, wachte ich auf, sprang aus dem Bett und schrie», erzählt sie. Pilar geht jetzt zu einem Psychologen, der ihr bei der Bewältigung des Traumas helfen soll, unter dem sie leidet. «Ich weiß, dass ich darüber hinwegkommen werde», seufzt sie, «aber es ist nicht leicht.