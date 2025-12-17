Marbella gibt grünes Licht für zweite Phase des Industriegebiets von San Pedro Alcántara

Die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz und der Bezirksbürgermeister von San Pedro, Javier García, bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des Regierungsausschusses.

Die Stadtverwaltung von Marbella hat gestern die Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der zweiten Phase des Insustriegebiets von San Pedro Alcántara mit einer Fläche von 94.000 Quadratmetern genehmigt. Damit wird der Verwaltungsapparat für die Durchführung der Arbeiten in Gang gesetzt, die Ende September zwischen der Stadtverwaltung und den Unternehmern vereinbart worden waren.

Die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, betonte, dass es sich hierbei um «eine vorrangige Maßnahme für das wirtschaftliche Wachstum des Gebiets» handele, und erklärte, dass im Rahmen dieser Vereinbarung Investitionen in Höhe von 2,87 Millionen Euro für Straßenbauarbeiten, Entwässerung, Elektrizität, Wasserversorgung und Abfallentsorgung durch die Eigentümer vorgesehen seien, die sich als Urbanisierungsgesellschaft konstituieren werden.

«Es handelt sich um seit langem geforderte Maßnahmen, die es ermöglichen werden, die zahlreichen Mängel zu beheben, die aus einer zwischen 1994 und 2000 begonnenen und nie ordnungsgemäß durchgeführten Erschließung herrühren», erklärte Muñoz und betonte, dass «sie es der Stadtverwaltung ermöglichen werden, dieses Gebiet endlich zu erhalten und zu gewährleisten, dass die Grundstücke über alle für ihre Tätigkeit erforderlichen Dienstleistungen verfügen».

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass für das Projekt ein technischer Bericht des Ingenieurs José Acosta vorliege, der «die bestehenden Mängel» identifiziert habe und der bereits von den städtischen Dienststellen der Stadtplanungsdelegation validiert worden sei, und erläuterte, dass die Vereinbarung nun öffentlich ausgestellt werde, ein Schritt vor der endgültigen Genehmigung.

Die Stadtverwaltung wird sich als Eigentümerin von 7 % des Grundstücks ebenfalls an der Entwicklung des Projekts beteiligen und anschließend die Bauarbeiten in Empfang nehmen

Gleichzeitig müssen die Eigentümer der Phase II des Industriegebiets eine Erschließungsgesellschaft gründen, die für die Auftragsvergabe und die Ausführung der Arbeiten zuständig sein wird, während das Rathaus als Eigentümer von 7 Prozent des Grundstücks ebenfalls an der Entwicklung des Projekts beteiligt ist und anschließend die Arbeiten in Empfang nehmen wird. «Sobald der gesamte administrative und technische Prozess begonnen hat, könnte die Urbanisierung in etwa einem Jahr abgeschlossen sein», sagte Muñoz.

Recyclingstation und Parkplatz

Muñoz betonte, dass der städtische Haushalt 2026 eine Zuweisung von 1,2 Millionen Euro für den Bau einer Recyclingstation in der zweiten Phase des Gewerbegebiets vorsieht und kündigte an, dass die Ausschreibung für diese Infrastruktur beginnen wird, sobald die Budgets in Kraft treten, «mit dem Ziel, dass sie im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden kann».

In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass die Stadtverwaltung auch an der Verbesserung der bestehenden Parkplätze arbeitet, um «die Fahrzeugrotation zu fördern und die Geschäftstätigkeit zu erleichtern», und dass die neue Stadtplanung eine gemischte Nutzung des Gewerbegebiets vorsieht. «Wir wollen, dass es ein Beispiel für Modernität und Innovation wird», schloss sie.