Marbella verbessert Abschnitt des Küstenwegs in den Dünen von Artola

Das Rathaus von Marbella hat die Instandsetzungsarbeiten an einem 1.250 Quadratmeter großen Abschnitt des Küstenwegs Senda Litoral aufgenommen, der am Naturdenkmal der Dünen von Artola vorbeiführt, einem der wichtigsten Umweltgebiete der Gemeinde. Die Maßnahme verbessert die Sicherheit und Zugänglichkeit dieses Bereichs, der das ganze Jahr über häufig genutzt wird.

Die Arbeiten umfassen den vollständigen Austausch von 500 Laufmetern stark sanierungsbedürftiger Holztreppen sowie die Sanierung von 100 Metern Treppengeländer. Zusätzlich wurden punktuelle Reparaturen durchgeführt.

Das Projekt, das mit einer mehrmonatigen Aushubphase verbunden ist, umfasst den vollständigen Abriss eines Abschnitts der bestehenden Fußgängerbrücke von etwa einem Kilometer Länge sowie der beschädigten Stützpfosten. „Das Gelände wird anschließend planiert und mit einem invasiven Geotextil abgedeckt, um Schäden durch Vegetation an der zukünftigen Konstruktion zu verhindern«, erklärte der Baustadtrat Diego López.

Sobald diese Phase abgeschlossen ist, wird die neue Fußgängerbrücke installiert werden. Was die Geländer betrifft, so erklärte López, dass «nur 100 Meter ersetzt werden müssen, da die restlichen 400 Meter mit Verstärkungen und neuen Ankern repariert werden können, ohne dass sie entfernt werden müssen».

Die Maßnahme umfasst auch den Einbau von 40 neuen Bohlen, die mit Edelstahlschrauben befestigt werden, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen, sowie die Verstärkung von fünf Pfählen in erhöhten Bereichen des Küstenwegs. Zum Abschluss wird eine neue Holzbank aufgestellt, auf der sich die Nutzer ausruhen können. «Ziel ist es, dass dieser Weg, der zu den am stärksten frequentierten und touristisch wertvollsten gehört, weiterhin die besten Bedingungen für die Nutzung und die Erholung bietet», sagte der Stadtrat abschließend.