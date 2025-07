Neue Stadtplanung verändert Nutzungsmöglichkeiten für ländliche Grundstücke

MARÍA ALBARRAL Marbella Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Die Verabschiedung des endgültigen Entwurfs des Allgemeinen Flächennutzungsplans (PGOM) von Marbella auf der letzten Plenarsitzung am Freitag vergangener Woche verändert die Zukunft der Stadt von nun an vollständig. Das städtebauliche Dokument weist neue Merkmale auf, die das Wachstum der Stadt kennzeichnen und neue Möglichkeiten für ihre Entwicklung eröffnen werden. Zum einen umfasst es rund 12,5 Millionen Quadratmeter gegenüber dem Allgemeinen Flächennutzungsplan (PGOU) von 1986, von denen noch drei Millionen Quadratmeter erschlossen werden müssen, zum anderen gibt es rund 30 Millionen Quadratmeter ländliche Flächen, die nach den Vorschriften umgewandelt werden können und neue Entwicklungen ermöglichen.

Eine der großen Neuerungen des PGOM von Marbella ist die Einbindung dieser ländlichen Flächen in das städtische Netz. Wofür werden diese Flächen genutzt? Grundsätzlich lassen sich drei Bereiche unterscheiden: große Sozial- oder Sporteinrichtungen, die nicht auf städtische Flächen passen, sozialer Wohnungsbau und große touristische Erschließungen für die Stadt.

Das bedeutet, dass fast die Hälfte der 64 Millionen Quadratmeter ländlichen Bodens für diese neuen Nutzungen erschlossen wird. Auf diese Weise wächst die Stadt in einem neuen Stadtentwicklungsszenario weiter.

Regulierung

«Einer der wichtigsten Aspekte ist die Lösung für Tausende von Häusern, die aufgrund der Annullierung früherer Pläne nicht mehr bewohnbar waren, wobei diese Entwicklungen berücksichtigt werden und somit das Vermögen vieler gutgläubiger Käufer, die davon betroffen waren, geschützt wird», sagte Marbellas Bürgermeisterin Ángeles Muñoz auf der letzten Plenarsitzung.

In diesem Sinne bietet der PGOM künftigen Investoren Rechtssicherheit, indem es einen stabilen Rechtsrahmen für die Entwicklung bietet. Dennoch wird die Stadtplanung von Marbella erst dann vollständig abgeschlossen sein, wenn das zweite dafür notwendige Dokument fertiggestellt ist: der Stadtentwicklungsplan (POU).

In diesem Text wird das Stadtgebiet in sechs große Blöcke eingeteilt, die nach Aspekten wie der Art des Wohnraums, der Anzahl der Einrichtungen oder der Tätigkeit der Bewohner unterteilt sind: San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Nagüeles, Marbella, Río Real und Las Chapas. Nach der endgültigen Verabschiedung dieser Verordnungen wird die Stadt ihr Territorium in Ordnung bringen und an die Realität in einem Gebiet anpassen, das im Laufe der Jahre von Korruptionsfällen wie im Bereich der kommunalen Stadtplanung heimgesucht wurde.