Raubüberfall auf Bordell in Marbella: Rolex und Überwachungskameras gestohlen

María José Díaz Alcalá Marbella Dienstag, 4. November 2025

Die Nationalpolizei untersucht einen Raubüberfall mit einem Messer in einer Villa in Marbella, die manchmal als Bordell dient. Die Täter brachen mit verhüllten Gesichtern in das Haus ein und stahlen die Aufnahmen der Überwachungskamera, Bargeld und Schmuck, darunter eine Luxus-Rolex-Uhr.

Der Raubüberfall ereignete sich am 27. Oktober, als die Sicherheitskräfte zu einem Raubüberfall auf ein Haus in der Nähe der Urbanisation Cabopino gerufen wurden. Als die Beamten der Nationalpolizei eintrafen, war von den mutmaßlichen Tätern keine Spur zu finden.

Die Verdächtigen brachen offenbar mit einem großen Messer bewaffnet in das Haus ein, gingen zu dem Ort, an dem sich die Überwachungsaufnahmen befanden, und stahlen sie. Quellen zufolge erbeuteten sie auch Bargeld - offenbar keine große Summe - und Schmuck, vor allem eine Rolex.

Die Polizeidirektion der Provinz Málaga hat bestätigt, dass eine Untersuchung zur Klärung des Sachverhalts eingeleitet wurde, da bisher noch niemand verhaftet wurde.