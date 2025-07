San Pedro Alcántara veranstaltet wieder Battle of the Bands für Kinder

María Albarral Marbella Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

San Pedro Alcántara wird an diesem Samstag, 26. Juli, mit dem 11. Battle of the Bands zur Hauptstadt des Kinderrocks. Die Veranstaltung, die ab 18 Uhr im Auditorio del Bulevar mehr als 40 Gruppen zusammenbringen wird, wird in dieser Ausgabe als Neuheiten einen Applausmesser, eine «Kiss-Cam» und einen Virtual-Reality-Bereich umfassen. Der Stadtrat für Jugend, Alejandro González, stellte die Veranstaltung heute in Begleitung des Direktors der Schule Rock Factory, Rafa Reyes, und des Generaldirektors für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Veranstaltungen von San Pedro, Rubén Sánchez, vor und betonte, dass das Festival «ein echter nationaler Maßstab ist, der nicht nur das Talent unserer jungen Leute zeigt, sondern auch das Zusammenleben, die Kultur und die Freude der Familie fördert». Der Stadtrat unterstrich «das uneingeschränkte Engagement des Rathauses für dieses Projekt» und dankte dem Organisator der Initiative «für sein Engagement und seine Hingabe an die lokale Jugend».

Während der Veranstaltung, die bis zur vollen Kapazität kostenlos ist, kann das Publikum 46 Live-Bands genießen, von denen die meisten aus jungen Leuten zwischen 8 und 18 Jahren aus der ganzen Costa del Sol bestehen, sowie parallele Aktivitäten wie ein Virtual-Reality-Zelt mit Musikspielen, eine von Arte Sonsoles geleitete Kreativzone, Hüpfburgen für die Kleinen und Essens- und Getränkebars mit günstigen Preisen. «Es wird ein unvergesslicher Tag mit einem künstlerischen Niveau, das jedes Jahr wächst», so Reyes, der erklärte, dass das Festival von Miguel Ángel González 'Mimosín' moderiert wird, der von María Shislo begleitet wird, die für Backstage-Interviews und Live-Verbindungen zuständig sein wird. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern der Bands Safety Last und Mutación zusammen, die auch Live-Auftritte bieten werden.