Verfolgungsjagd im Zentrum von Marbella endet mit drei Verletzten

Juan Cano Marbella Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit drei Verletzten hat sich am gestrigen Montagnachmittag im Zentrum von Marbella ereignet. Eine Polizeistreife hatte einen Motorrradfahrer entdeckt, der mit hoher Geschwindigkeit in Schlangenlinien fuhr, und vefolgte diesen über mehrere hundert Meter. Aus noch ungeklärten Umständen stieß das Polizeifahrzeug mit dem Motorrad zusammen, das sofort umfiel. Der Beamte, der das Polizeiauto steuerte, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses eine Treppe hinabrutschte und vor einem Geschäft zum Stehen kam.

Die beiden Polizisten, die in dem Streifenwagen fuhren und der Motorradfahrer mussten mit Verletzunge in das Krankenhaus der Costa del Sol gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung zwischen der Avenida Centrale Ricardo Soriano und und der Calle Arias Maldonado.